此花王非彼花王！印刷股花王成烏龍防疫概念股 股價重挫跌停

台股今 (4) 日盤中大漲逾 200 點，防疫概念股連日受買盤追捧，不過，印刷股花王 (8906-TW) 疑似被誤認是出產醫藥衛生日常用品的花王，農曆年後開紅盤以來連拉 3 根漲停，今日市場認錯，股價以 19.6 元跌停鎖住。

花王主要產品 100% 為印刷品，在櫃買中心掛牌，財信傳媒董事長謝金河也發文指出，此「花王」非彼「花王」，日本花王株式會社 (4452-jp) 是績優上市公司，3 日收盤價 8701 日圓，市值 4.16 兆日圓，而花王在台灣也有子公司叫台灣花王。

印刷公司花王 1968 年成立於台北市八德路，從事粘標印刷，1988 年前總統李登輝曾前往參觀，1998 年遷至土城工業區，花王過去幾年都虧損，2018 年終於打平，且罕見配發 0.11 元股息，去年減資 33.68%，每股淨值才回到票面。

印刷股花王因為公司名字被誤認，突然變成防疫概念股，股價莫名其妙連續 3 天漲停，今日市場認錯，股價打入跌停，盤中成交 382 張，跌停委賣張數達 1299 張。

此外，謝金河也市警，近日防疫概念股過熱，包括不織布與清潔用品相關企業，這種投機炒作不斷擴散，是標準的題材炒作，多半與基本面沒有關係，若繼續炒下去，恐怕會有人套在最高點，且難以解套。