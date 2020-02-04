〈武漢肺炎疫情〉短期干擾Flash需求 三大因素全年需求仍成長

武漢肺炎疫情爆發，恐削弱中國市場對 NAND Flash 需求，不過，業界看好，疫情短期影響 NAND Flash 需求與物流交貨，但今年在 5G、大數據、遊戲機等需求高速成長帶動下，對全年 NAND Flash 需求影響不大，市場可望由原先預期的供不應求，轉為供需平衡。

從中國供給端來看，研調機構集邦科技指出，長江存儲與武漢新芯皆宣布非一線人員以外得在家上班，廠務人員則依年節安排運作，並管制人員進出；但受封城措施影響，即便長江存儲及武漢新芯皆致力安排足夠產線人力維持工廠運作，但 2 月 9 日後人員復工上仍有隱憂。

長江存儲武漢廠目前產能僅占整體 NAND Flash 產業投片量約 1%，對市場供給造成的影響有限，但若疫情延長，則可能影響原先安排第 2 季啟動的擴產計畫。

三星與英特爾分別在西安與大連設有 NAND Flash 廠，三星西安廠是今年擴產主力；英特爾大連廠則無規劃。集邦調查，2 座廠所處地區疫情衝擊較小，除基本防疫措施外，間接人員則依照中國政府公告於 2 月 3 日復工，工廠運作維持正常。

另一家研調機構中國閃存市場也指出，雖然目前各家原廠還未就疫情影響公佈後續供應與價格具體策略，但對原廠生產影響有限，短期影響的是市場需求與銷售，衝擊消費性電子產品動能，不過，5G、大數據與遊戲機等應用成長下，加上疫情推升智慧監控、智慧醫療等相關需求，可抵銷產業部分需求低迷。

群聯 (8299-TW) 董事長潘健成就認為，從全年來看，市場對 NAND Flash 需求仍強勁，即便短期內恐受武漢肺炎疫情，影響市場需求，但看好對整體需求量影響不大，只是延後發酵，他並預期，在武漢肺炎疫情結束後，NAND Flash 價格可望再漲一波。