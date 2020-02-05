盤前財經大事搶先讀2020年02月05日

今日操盤前瞻

中國財新綜合 PMI

美國 ADP 就業報告

法說會：聯電、瑞昱、牧德、旭富、盛群、定穎

再添一市！南京公告八條措施 進入「小區封閉式管理」

為防堵武漢肺炎疫情擴散，杭州、鄭州、貴陽、哈爾濱、臨沂等市昨 (4 日) 起陸續宣布實行「封閉式管理」，南京市稍早也發布公告，將全面實行「小區封閉管理」，以加強區域疫情防控工作。閱讀全文...

封城、封閉式管理 華爾街紛下修 Q1 中國手機出貨量

由於中國政府為遏制新型冠狀病毒疫情，而在中國各省實施封城或封閉式管理措施，令物流受阻且商店客流驟減，華爾街調研機構們對此預計，中國 Q1 智慧手機出貨量恐將受到巨大衝擊。閱讀全文...

防疫、宅經濟、轉單效應 一文看懂台廠三大受惠概念股

中國武漢肺炎疫情持續延燒，口罩、耳溫槍、清潔用品等相關產品成為搶手貨，除了防疫概念股成為台股鼠年開紅盤的焦點，宅經濟概念股也順勢引發話題，包括網購、遊戲等族群，此外，武漢為面板、記憶體生產重鎮，台廠可望因此受惠轉單效應，《鉅亨網》整理出本次疫情主要三大受惠概念股，讓讀者一文看懂。閱讀全文...

〈分析〉除了武漢肺炎 2020 年還有這 5 大黑天鵝

全球金融市場經歷了豐盛的 2019 年，投資人的荷包可謂是收穫滿滿，而隨著時序進入了 2020 年，除了中國爆發出來的新型冠狀病毒疫情已成為市場黑天鵝以外，知名總經調研機構 BCA 為投資人列出了「2020 年五大黑天鵝」地緣政治風險，而雖然這些風險發生的機率是接近 10% 至 15% 的「低機率事件」，但仍是不容投資人輕忽。閱讀全文...

聯發科推 4G 新品 首季手機晶片出貨有撐

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 持續搶占 4G 市占率，推出 G80 中階晶片，瞄準電競市場，終端產品最快在 2 月底在印度市場率先推出，加上 5G 晶片天璣 1000 系列手機陸續問世，首季手機晶片出貨有撐。閱讀全文...