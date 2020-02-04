〈武漢肺炎疫情〉疫情肆虐重挫 法人：若穩定控制 陸股可望反彈

新型冠狀病毒疫情肆虐，重挫市場投資信心，陸股 3 日開紅盤暴跌收場，宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲表示，疫情若能有效控制，預期可讓大中華股市調整時間進一步縮短。

陳致洲表示，這波新型冠狀病毒疫情，讓中國政府實施省級旅遊禁令並延長春節假期，估影響第 1 季製造業，包括酒店、運輸業和博弈業等個別產業首當其衝受害，短線有壓；而網路消費相關活動則可望受惠。

陳致洲指出，為降低疫情對中國經濟的衝擊，官方可能採取進一步寬鬆政策，確保景氣成長，預估疫情穩定控制後，業務範疇分散和業務模式強勁的優質公司，表現將相當強勁，隨著消費需求回升而帶動中國股市反彈。

陳致洲認為，疫情雖讓經濟全面復甦時間延遲，但陸企 2019 年第 4 季的資本支出回升，在基本面仍佳的情況下，可望為突發疫情導致的業務受阻提供緩衝。

瑞銀全球經濟研究主管 Arend Kapteyn 分析，新型冠狀病毒疫情預估將使全球第 1 季經濟成長率從原本的 3.2% 下調至 0.7%，如果疫情穩定，估全球經濟可望在第 2 季起反彈。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 指出，如果未來幾周疫情感染案例增加，預估將使陸股承壓，建議謹慎留意後續擴散狀況，以及與中國消費、觀光連動較高的區域與產業短線所受的衝擊。

許長泰認為，疫情控制後到經濟反彈復甦需要時間，長線仍看好陸股後市。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，武漢肺炎疫情短期將對市場情緒與整體經濟產生負面影響，尤其是目前中國消費佔 GDP 比重達 7 成以上，對中國短期影響應會超過 SARS 期間，評估中國經濟成長可能將至少會受到一至兩個季度的影響