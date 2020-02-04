Buy the dip！瑞銀財富管理：陸股遭拋售是買入良機

投資機構瑞銀環球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 表示，新型冠狀病毒疫情導致的陸股拋售，將是長線投資者買進的良機。

儘管瑞銀環球財富管理建議採取措施緩解短期衝擊，但仍認為新興市場和亞洲 (不包括日本) 的獲利成長將達到兩位數。

投資者可以「考慮利用最近的下跌來獲得對新興市場股票的長線敞口，新興市場仍然是我們首選的區域股票市場，以及提供最高水平長期回報的區域市場，」瑞銀財富管理的全球首席投資官 Mark Haefele 在一份報告中寫道。

上：MSCI 亞洲 (除日本以外) 指數 下：MSCI 亞洲 (除日本以外) 指數預估本益比 圖片：Bloomberg

由於病毒疫情威脅到中國這個全球第二大經濟體，中國股市在週一 (2 日) 暴跌中蒸發了 7200 億美元的創紀錄市值。儘管周二市場開始企穩，但投資者仍預計市場將大幅波動。

Haefele 寫道，一種規避短線風險的方法是遠離短期內有大幅下調盈利下降的公司，例如賭場，航空公司，酒店和其他與旅遊相關的行業，以及一些與消費者相關的行業。

與之同時，隨著越來越多的中國消費者按照政府規定減少外出，他建議購買「待在家裡」的股票，例如遊戲、電子商務和食品配送公司的股票，瑞銀財富管理認為，具有強勁現金流和高股息殖利率的防禦型股票也是不錯的選擇。

該報告未具體說明這些建議是針對於陸股上市之股票，還是在香港和美國上市的股票。

Haefele 寫道：「新型冠狀病毒對短期成長和獲利的影響可能很大，但也可能是暫時的，今年晚些時候，受抑制需求釋放有可能推動成長急劇復甦。」

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