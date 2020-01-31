〈台股盤後〉量縮上漲73點 守穩11400點 陸股下周開市將再壓力測試

政府信心喊話台股基本面穩固，台股指數今 (31) 日反彈，盤中最高點逼近 11600 點，中場雖拉回平盤，不過低接買盤力道湧入，指數再度走揚，終場收 11495.1 點，站穩 11400 點，上漲 73.36 點或 0.64%，成交量則仍有 1752.8 億元，市場將關注下周一陸股開市的影響。

蘋概三王今日皆上漲表態，台積電漲幅 1.11%，守穩 320 元，距季線僅一步之遙，鴻海終場小漲收紅 K，大立光雖開高走低，漲幅仍有逾 2%，站穩 4800 元大關，並收復季線，其餘權值股如聯發科、台塑四寶、金融權值股也皆力守盤上。

防疫概念股今日續強，毛寶已連四個交易日攻上漲停，股價創下四年半來新高，亞諾法則因今日宣布將使用自身技術對抗新型冠狀病毒，股價由黑翻紅外，同樣攻上漲停，其他個股如杏輝、花仙子、材料 - KY 皆有 3% 上漲幅。

記憶體族群隨著記憶體現貨價格走穩，今日股價一掃昨日陰霾，十銓大漲逾 7%，記憶體通路商至上漲幅逾 6%，拉出長紅 K，站回所有均線上，其餘如創見、旺宏、南亞科等也皆在盤上表現。

不過 PCB 族群因多在中國設廠，今日仍難逃賣壓，楠梓電、定穎、金像電、奇鋐皆跌逾半根跌停板，其餘如欣興、健鼎、嘉聯益等跌幅也有逾 2%%。

台股今日為鼠年開市第 2 日，隨著恐慌情緒在昨日大量宣洩後，今日跌深反彈，就目前股市來看，美、日與港股皆無進一步下挫，不過仍需緊盯武漢肺炎疫情發展，且陸股將在下周一開市，全球將緊盯陸股動向。