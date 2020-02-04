肺炎延燒、旺季破滅 中國前百大建商銷售額年減12%

受到新型冠狀病毒肺炎的影響，中國自 1 月下旬以來多個省份房屋銷售據點關閉、新屋銷售幾乎停擺，根據中國房市調研機構克而瑞公佈的資料顯示，1 月，中國房地產銷售 TOP 100 企業單月銷售額人民幣 5097.05 億元，年減 12%。

為配合對抗肺炎疫情，1 月 26 日，中國房地產業協會建議建商暫停樣品屋銷售據點的營運，嚴防疫情擴散。根據統計，包含成都、南昌、宜昌、廣州部分建案、福州、昆明等等逾 60 個城市暫停房屋銷售活動，部分省市要求在售建案的營運據點、房仲等暫停營運。

業內表示這波疫情對全中國建案的銷售將帶來一定程度的影響，尤其是疫情較嚴重的災區，影響更大。對此，建商應隨時關注疫區的恢復和政策做出相應調整。

而在這段期間內壓抑的需求在未來會有一波需求的釋放，企業應做好開市的準備，促進建案庫存的去化。不過可以預期的是，多個城市要求企業延後開工時間，並要求關閉營運據點，因此可以預見 2020 年第一個房市旺季將失色。

(圖片: AFP)

截至 2 月 3 日止，有部份建商公布 1 月份銷售數據，美的置業表示 1 月份銷售金額約人民幣 52.1 億元，年減 11.7%，而相應的已售建築面積約 49.5 萬平方公尺，年減約 16.7%。

禹洲地產則公布 1 月的合約銷售金額人民幣 34.43 億元，年增 22.79%，銷售面積 21.2 萬平方公尺，年增 17.59%。

融信中國控股公布 1 月合約銷售額約為人民幣 73.58 億元，年減 2.05%，合約建築面積約為 34.11 萬平方公尺。

中國中信證券預估，今年前四月的房屋銷售年增率會明顯下降。湖北 (特別是武漢地區) 的銷售受到衝擊的時間可能更長，預估疫情對當地房市衝擊可能延續到今年下半年，不過湖北區域的房市銷售量只占中國龍頭建商營收約 5% 左右。

同時，因為防疫需要企業營運與民眾日常生活都被政策限制，因此購屋需求將遞延，預期今年房市銷售趨勢將呈現前低後高，而今年商品住宅銷售額仍是有機會出現成長。