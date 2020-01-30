武漢肺炎重創陸股 布局大中華基金忌諱單筆介入

武漢肺炎疫情迅速擴散，台股今 (30) 開紅盤重挫近 700 點，連結陸股的 ETF 商品也下殺，以槓桿 2 倍產品跌勢最為慘重。中國股市延至 2 月 3 日開市，機構法人預估，陸股恐出現恐慌性賣壓，暫時別單筆介入，以定期定額布局大中華基金或中國相關 ETF，分散風險。

中國為武漢肺炎發源地，衝擊陸股 ETF 商品今日跌勢止不住，富邦上証正 2（00633L）、元大滬深 300 正 2、國泰中國 A50 正 2 皆跳空大跌逾 20%，其餘陸股原型 ETF 如富邦上証、元大寶滬深、元大上證 50、FH 滬深、群益深証中小、國泰中國 A50、台新 MSCI 中國、富邦深 100 等皆有逾 10％的跌勢。

群益深証中小板 ETF 基金經理人張菁惠表示，疫情對陸股衝擊難以避免，但對長線投資人而言，仍可以分散方式布局。以資金面來看，深股通、滬股通北上資今年來多呈現流入，且 A 股已經被納入全球多種指數體系，外資將持續提高在 A 股市場的參與度，深滬通北上資金將持續湧入中國股市，進而有機會帶動中國股市上漲契機。

風險方面，國泰投信 ETF 團隊經理人游日傑認為，需留意新型病毒是否再次變異，加劇疫情惡化，若影響層面擴大，中國今年 GDP 成長率可能下滑達近 1 個百分點，其中對服務業影響較大。

游日傑進一步建議，參考過去 SARS 期間造成大盤跌幅約 10％，此次 A50 指數期貨下跌約 8% 推算，後續再大幅崩跌的空間有限，加上疫情影響為已知的衝擊，逢回反而是長線佈局 A50 正 2 等 ETF 的機會。較為保守的投資者，可觀察湖北以外之新增確診數是否開始下降，並確定 2 月元宵後疫情未擴散後，再擇機進場。