彭博：若無意外 蘋果供應鏈預計10日全面復工

多家蘋果 (AAPL-US) 供應鏈企業表示，他們計畫中國工廠於 2 月 10 日全面恢復生產，不過由於疫情仍未平息，此一復工時間仍受到質疑。

據《彭博》報導，鴻海 (2317-TW) 週二 (4 日) 表示，他們仍希望可以按計畫，於 10 日在中國各地工廠復工，其他供應鏈，包括廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 及 LG Display 等供應商也表示，下週就會恢復中國廠的運作。

不過，基於目前已有超過 2 萬名病例、造成逾 400 人死亡，對於中國工廠的復工時機，目前仍有不少疑慮。

全球目前絕大多數 iPhone 都在中國組裝，特別是鴻海的鄭州廠，和碩則在上海附近組裝生產。這兩個基地距離湖北省省會武漢市，都超過 500 公里。

GF 證券分析師 Jeff Pu 表示，當前主要的變數，在於政府是否會推遲復工的時間，但考慮到為返鄉工人組織運輸上的複雜性，此一情況不太可能發生。他補充說，任何潛在的勞力短缺，對於供應商來說，都是嚴重的問題。

蘋果本週表示，出於專家的建議，在謹慎的考慮之下，在 2 月 9 日之前，在中國大陸的公司辦事處、商店和聯絡中心都將關閉。

上週蘋果公布的財報，超過華爾街對 iPhone 需求反彈的預期，助公司股價創下歷史高點。如果依照蘋果原先的計畫，新款低成本的 iPhone 將在 2 月投入生產。

蘋果在中國的零售及實體企業中，共雇用約 1 萬名直接員工，而考慮到供應鏈的員工人數，則超過 100 萬名工人，生產 iPad、iPhone 和 Apple Watch 等產品。

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