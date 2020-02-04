富士康若延後開工 iPhone出貨恐受劇烈衝擊

為配合中國政府的防疫措施，蘋果 (AAPL-US) 主要供應商富士康 (Foxconn) 關閉其在中國的 iPhone 產線，並預計 2 月 10 日復工，而《路透社》報導，知情人士正擔憂，若復工時程再延後，恐嚴重影響包含蘋果 iPhone 在內的出貨，甚至面臨斷貨危機。

除了武漢廠產能恐受到較大影響，目前富士康已表示暫時不會調整生產時間或關閉工廠，但知情人士擔憂，富士康在廣東廠和鄭州廠的 iPhone 生產線可能延後開工，是否如期在 2 月 10 號復產，仍須取決於中國中央和中國省政府的指示。

(圖：Zerohedge)

蘋果上月公布 2020 年會計年度的 Q1 財報，蘋果預計 Q2 營收財測落在 620 億美元至 670 億美元間，蘋果首席財務長 Luca Maestri 當時表示，財測範圍仍有不確定性，主因是受到中國新型冠狀病毒疫情爆發所致。

Morningstar 分析師 Don Yew 認為，關閉工廠對富士康供應鏈帶來的影響有限，Don Yew 指出最大的擔憂在於，若廣東廠的的產能長期停擺，將會開始打亂 iPhone 的出貨量。

彭博宏觀策略師 Mark Cudmore 上週表示，中國武漢肺炎疫情爆發可能是一場「黑天鵝」事件，暴露了金融市場的脆弱性，而金融市場的脆弱性早已和任何基本面因素脫鉤。