〈美股盤後〉原油入熊市！特斯拉飆漲近20% 道瓊收復近150點失地 

週一 (3 日) 中國央行展開 1.2 兆人民幣逆回購操作，維持流動性，加上美國強勁的製造業數據提振，緩解全球經濟衰退隱憂，華爾街湧入近期受挫板塊。

美股四大指數週一收復上週部分失土，道瓊指數漲近 150 點，微軟領漲標普，費半結束連續三個叫交易日收跌，特斯拉衝高近 20%。

武漢肺炎持續衝擊全球航空旅遊業，原油價格跌入熊市，重挫能源類股，埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.24%; 雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.79%。

截稿前，中國已確認 19701 例確診病例，疑似 21558 病例，死亡攀升至 425 例，疫情擴及中國全境，全球其他 24 個國家皆有確診病例。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 143.78 點，或 0.51%，收 28,399.81 點。

標普 500 指數上漲 23.41 點，或 0.73%，收 3,248.93 點。

那斯達克指數上漲 122.47 點，或 1.34%，收 9,273.40 點。

費城半導體指數上漲 22.25 點，或 1.24%，收 1,812.18 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普 11 大板塊僅 3 大板塊下滑，能源板塊領跌 (-1.34%)，再來是工業 (-0.04%) 和必需消費品 (-0.01%)；材料板塊領漲 (+2.14%)，資訊科技 (+1.32%) 與通訊服務 (+1.27%) 板塊次之。

Netflix 和 Alphabet 尖牙股中表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.27%；臉書 (FB-US) 上漲 1.13%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 3.48%；Netflix (NFLX-US) 大漲 3.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.23%。

Google 母公司 Alphabet 週一盤後公布最新財報失利，儘管每股純益 (EPS) 超乎預期至 15.35 美元，但經營利潤和利潤率遜於預期。盤後股價大跌近 5%。

蘋果預計將於 3 月春季發表會推出的新一代 iPhone SE 2 ，預計 2 月將大量生產平價 iPhone，但外媒引述消息人士表示，蘋果供應鏈富士康中國工廠若延後復工，恐將絕對性地打亂出貨節奏，衝擊蘋果 iPhone 產能，甚至斷貨。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。

金融股同步上漲。花旗 (C-US) 上漲 0.97%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.76%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.43%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.43%。

半導體類幾全數強漲，惟安森美半導體 (ON-US) 逆勢大跌 14.02%。AMD (AMD-US) 大漲 2.17%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.77%；美光 (MU-US) 上漲 1.30%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.37%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.65%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.67%。

焦點財報與個股

半導體大廠安森美 (ON-US) 公布去年第四季和全年財報，第四季營收年減 7% 至 14 億美元，每股純益大減 43%，且低於分析師預期，推累週一其股價大跌。

特斯拉 (TSLA-US) 週一開盤後一路瘋狂大漲 19.89%。(圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 週一開盤後一路瘋狂大漲 19.89% 至每股 780.00 美元，創 2013 年 5 月以來最大單日漲幅。市研機構 Argus Research 看好特斯拉 2020 年及以後獲利改善，將特斯拉目標股價自 556 美元調升至 808 美元。

Nike (NKE-US) 備受瑞銀及小摩青睞，認為 Nike 近期跌幅已創造買進機會，其股價週一上漲 3.13% 至每股 99.27 美元。

關鍵數據

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 報 51.9，預估 51.7，前值 51.72

美國製造業 PMI 指數 (圖 IHS Markit)

華爾街分析

QMA 投資組合經理兼董事總經理 Ed Campbell 表示：「在短期內，股市面臨風險，我們尚未看到 SARS 期間出現的那種下跌。」

Ed Campbell 表示：「歷史中學到的教訓是，風險資產直到新病例的淨數量達到峰值時才會觸底，但我們還不清楚是否已達到最高點。」

State Street Global Advisor 首席投資分析師 Michael Arone：「投資者關注的不僅僅是冠狀病毒潛在的負面影響，以史為鑑，這些事件已被證明是投資者的一個買入機會，可能是投資者對冠狀病毒進展感到放心的一個因素。」