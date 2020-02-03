武漢肺炎疫情 南韓擬提供4000億韓元貿易融資

南韓產業通商資源部在週一 (3 日) 表示，將提供 4000 億韓元 (3.34 億美元) 的貿易融資，以支援因中國武漢新型冠狀病毒的爆發而可能遭受負面影響的南韓出口商。

南韓工業部長 Sung Yun-mo 表示：「市場對南韓出口的擔憂持續增加，主要是來自對中東的地緣政治緊張局勢和中國武漢新型冠狀病毒疫情的擔憂。」

Sung Yun-mo 也表示：「儘管新型冠狀病毒尚未對南韓出口產生任何影響，但我們仍需保持警惕，因為如果情況狀況持續很長時間，恐將會損害全球供應鏈和經濟。」

武漢肺炎疫情爆發，死亡人數持續上升，中國國內工廠停產，在短期內也恐將擾亂中韓供應鏈的正常營運，對中國出口的南韓零組件供應商也恐將遭受損失。有鑑於零組件中間產品佔南韓對中國出口 95%，中國市場的萎縮恐導致南韓對中國的整體出口下滑。

今年一月份，南韓出口下跌速度低於預期，但由於工作日減少以及對晶片的需求仍然疲軟，導致出口連續第十四個月下跌。但若按工作日計算，出口則成長了 4.8%。南韓更預期今年出口出貨量將反彈 3%。

中國是南韓的最大貿易夥伴，在 2019 年佔整體出口總額的四分之一。在中國設有生產基地的南韓企業擔心，由於中國政府決定在疫情地區湖北省延長假期，生產可能會面臨中斷。

業內觀察家表示，由於工作日減少和原料庫存不足，中國工廠也可能不得不縮減產量。南韓當局也表示，政府將通過外交途徑要求中國當局允許重開主要工廠以維持穩定的汽車零組件供應。