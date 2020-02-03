隨武漢肺炎疫情擴大 預期澳洲央行將調降GDP估值

據《彭博》報導，澳洲央行 (RBA) 行長 Philip Lowe 將於本週三 (5 日) 發表談話，並於本週五 (7 日) 公佈 2 月份貨幣政策聲明。

根據經濟學家表示，由於近期澳洲所公佈的經濟數據大多呈現改善趨勢，因此，預期央行將會維持利率為 0.75% 不變。

澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank) 經濟學家 Kristina Clifton 表示，儘管近幾個月以來，包括消費者物價指數、以及失業率等經濟數據皆表現強勁，但由於武漢肺炎疫情的擴大，將導致消費支出萎縮、企業及消費者信心低迷、以及觀光客人數的下降，預期將會對澳洲的經濟成長造成衝擊。

本次的武漢疫情，讓市場聯想到了 17 年前的 SARS 疫情對於全球經濟所造成的影響，而澳洲經濟對於中國的依賴，更是較 17 年前大幅增加。

根據數據顯示，2002 年至 2003 年，中國僅占澳洲整體出口額的 7%，但在 2018 年至 2019 年，卻增加至 33%。另外，中國觀光客占整體外國旅客的比重，則是由當年的 4%，增加至 15%。

澳洲的中國觀光客比重、澳洲出口至中國比重 (圖：Bloomberg)

另外，中國占了澳洲鐵礦砂出口比重的 82%，比起 2003 年的 32%，亦呈現大幅增長趨勢。除此之外，中國留學生亦占了整體留學生人數的 4 分之 1。

西太平洋銀行 (Westpac) 表示，隨著疫情的擴大，來自中國的觀光客及留學生亦將減少，預期將會導致澳洲的 GDP 增長率下降 1%。

為了刺激消費支出，澳洲央行於去年 6 月至 10 月之間，調降了利率三次。利率的調降除了刺激消費者物價指數增長之外，亦促使澳洲的失業率，由 10 月份的 5.3%，下降至 12 月份的 5.1%。除此之外，澳洲的房價亦呈現上漲趨勢。

因此，市場普遍預期澳洲央行在今年 4 月之前，將會維持利率水準不變。澳洲央行將於本週五 (7 日) 發表貨幣政策聲明，並將同時公佈預估經濟成長率及通膨增長率，受到疫情影響，預期央行將會調降近期的 GDP 增長預估值。

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