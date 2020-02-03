南韓1月製造業PMI跌至萎縮 央行寬鬆壓力仍大

週一 (3 日) 公布的私人企業調查顯示，南韓的工廠活動在 1 月又回落到萎縮水準，表明對經濟難以恢復的持續壓力。

南韓 1 月日經 / Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 由前月份的 50.1 跌至 49.8，在 8 個月來首度突破 50 之後，又回到了萎縮區域。

好消息是，新出口訂單連續第 2 個月增長，雖然增長速度減緩，但已是自 2018 年 7 月以來的首次連兩個月擴張。新訂單總額也是連續第 2 個月增長，但限於國內需求不振，增長速度仍在減緩。

出口數據轉佳，反應出美中貿易緊張和緩之餘，南韓與日本的貿易關係也有改善。

壞消息是，自 1 月底以來爆發的新型冠狀病毒的潛在影響，並未計入其中，疫情的傳播引起人們對全球增長受到打擊的擔憂。

IHS Markit 經濟學家 Joes Hayes 指出，出口的改善雖然能緩解一些壓力，但國內經濟惡化，對南韓央行來說，他們仍將面臨再次注入新一輪刺激措施的壓力。

在 2015 年 6 月，受到 MERS 疫情的影響，南韓央行採取先發制人的做法宣布降息。目前央行認為，應對中國新疫情的潛在影響為時過早。央行去年 2 度降息，以緩解美中貿易戰帶來全球需求疲軟的壓力。

經濟學家認為，在新型冠狀病毒疫情影響下，亞洲 PMI 可能持續減弱，模較小的出口驅動型經濟體，包括韓國和新加坡，將是受打擊最嚴重的經濟體之一。