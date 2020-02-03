武漢肺炎期間不停工！華為、中芯等科技大廠照常營運

儘管中國政府強烈呼籲各個城市和省級之企業停止營運，以防止新型冠狀病毒擴散，不過在部分產業豁免權之下，華為今 (3 日) 宣布復產，長江存儲以及中芯國際在內等晶片大廠春節期間仍持續運作。

為防止疫情擴散，中國政府此前下令全國企業延後開工，不過仍給予部分關鍵產業特殊豁免權。中國電信巨頭華為 (Huawei) 週一 (3 日) 表示，消費電子裝置和終端設備在內等商品皆恢復生產，並強調一切運作正常。

半導體大廠長江存儲 (YMTC) 發言人於聲明指出，為確保員工健康安全，該公司已制定相關隔離措施，目前無任何員工確診病例，且已恢復正常生產運作。根據陸媒報導，長江存儲在農曆新年期間仍正常營運。

中芯國際 (SMIC) 也是春節期間正常運作的科技大廠之一，該公司表示已在假期前組織工作小組，在保護員工安全和遵守政府規範的情況下，確保工廠能正常運作。目前該公司在天津、深圳、北京以及上海等地皆設有工廠。

除本土企業，在中國設有工廠的海外零件製造商也持續營運。知情人士向路透社透露，三星電子 (Samsung electronics) 位於西安的工廠並未停產，三星內部代表也證實，該公司並未停止工廠運作，農曆新年期間亦不例外。

三星顯示器 (Samsung Display)、SK 海力士 (SK Hyunix) 和 LG Display 等公司代表也表示，在中國境內的工廠皆照常運作。

DRAMexChange 於研究報告中指出，儘管武漢肺炎疫情可能導致部分公司的擴展計畫因此延遲，但不會對記憶體價格產生直接影響。

《路透社》援引三星內部消息人士稱，疫情仍可能影響供需關係，並警告若當前情況持續下去，最終恐將損害整體行業，不過目前無法確定疫情將維持多久。