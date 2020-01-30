中國多處宣布停工 將進一步影響韓企與半導體產業生產進度

隨著武漢新型冠狀病度病情越趨嚴重，在傳染力強的特性下，正於中國國內散播快速，多處地區政府受武漢新型冠狀病毒影響陸續宣布停班，其中江蘇省宣布將停班一周以上，而重慶市目前預計將停工至 2 月 9 日，停班狀況下推遲了多家韓國企業的生產進度。

其中影響包含了韓國汽車大廠 KIA 於蘇州的鹽城廠年產量達 70 萬輛的工廠，以及現代汽車的重慶廠，其年產量達 30 萬輛；此外，三星電子於蘇州的消費電子工廠宣布將延遲於 2 月 9 日復工，三星電子正考慮將由東南亞以及韓國廠做短期的產能替代。然而，目前三星電子於蘇州的半導體封測廠與 LCD 面板製造廠仍正常運轉中，若此兩廠出現任何生產延誤對於三星電子將會出現巨大損失。

據 Business Korea 表示，武漢新型冠狀病毒對全球 IT 行業產生不利影響，其中代工大廠富士康在中國的生產活動預計將放緩，且中國手機 NAND 和 DRAM 的需求可能會下降，全球半導體市場的復甦進度可能將減速。

據媒體報導，有些中國手機零組件廠預期將無法按時提供產品，如此將導致蘋果等製造商的生產受挫，且蘋果 (APPL-US) 為三星電子和 SK 海力士主要客戶，零組件缺貨問題也將對全球半導體市場狀況產生負面影響。

從自 2018 年至 2019 年底以來，每單位 DRAM 價格已經從 8.19 美元降至 2.81 美元。即使記憶體大廠透過減產來調整供需平衡，但若需求不能增加，記憶體廠利潤將依舊維持於損益兩平區間徘徊，據市場預估，若受疾病影響需求而導致價格再次下滑，今年的市場狀況將會再次惡化。

伺服器市場方面，韓媒報導，目前伺服器供不應求的狀況仍然持續，儘管 Intel 近日宣布今年將挹注 170 億美元以增加伺服器產能，然服務器與 CPU 的製造需要時程，需求紓解的狀況仍需時間；此外，Intel 新款 Ice Lake CPU 的發布日期尚未確定，預計將增加微軟、Google、Amazon 等雲端服務企業更多需求。

市場表示，若記憶體與伺服器受需求面疲弱而價格再次下跌，將使雲端服務商延遲進貨，預計價格還會再進一步下跌。儘管市場預估，美光和 Western Digital 等美國公司將從中國的生產挫折中受益，但半導體市場對整體需求下降的擔憂仍持續。