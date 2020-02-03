英國1月份製造業PMI升至50 創九個月來新高

根據 IHS Markit / Cips 最新的數據顯示，英國製造業採購經理人指數 (PMI) 在 1 月份升至 50，遠高於 12 月份的 47.5 以及預估初值的 49.8，是 9 個月以來表現最佳，也終止了從去年 4 月開始的長期下滑。

英國一月份 PMI 升至 50(圖片：IHS Market)

英國 1 月份 PMI 升至 50，剛好落在榮枯線上，這意味著該國製造業在先前已經連續九個月處於收縮狀態。

英國製造業在 2019 年落入困境，主因來自於不確定性籠罩，英國當局未能打破英國脫歐的僵局。脫歐截止日期一再被推遲，導致英國工廠數次積壓庫存，並付出了高額的成本來進行預防措施。

然而，自英國首相強生 (Boris Johnson) 的保守黨在 12 月大選中贏得絕大多數席位後，當地企業信心增加。英國在 1 月 31 日正式脫離歐盟，結束了長達 47 年的成員國身分，同時也是歐盟成立以來第一個退出的國家。

特許採購與供應學會 (Chartered Institute of Procurement & Supply，CIPS) 集團總監 Duncan Brock 表示：「企業恢復了正常狀態，促使製造業脫離收縮的困境。」

許多人認為製造業的回暖也支持了英國央行上週決定將利率維持在 0.75% 的決定。

英國央行總裁 Mark Carney 在當時表示，有跡象表明經濟短期反彈，但「目前仍處於初期階段，情況還遠遠不夠好」。