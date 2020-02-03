新興債具高利差優勢 買氣可望續揚

美國聯準會上周召開利率決策會議，維持基準利率在 1.5~1.75% 區間不變。法人認為，目前新興債整體殖利率約 4.89%，優於美歐成熟國家，對全球機構投資人具高度吸引力，而且新興國家今年也將維持寬鬆路線，低利率容易引導資金流入具利差優勢的新興債市，可望帶來不錯的長期回報。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，聯準會最新利率決議與去年 12 月發布的聲明幾無二致，符合市場對於維持現行寬鬆政策的預期，預料各新興國家央行也將同步跟進，奉行寬鬆路線的主基調，藉此增強經濟與市場信心。

在寬鬆環境下，新興市場金融壓力指數目前持續落在 0 軸以下，而按過去經驗，當指數低於 0 後，新興債漲勝於跌。以後一個月為例，平均報酬率為 0.55%；後三個月為 1.54%、後六個月 3.49%，正報酬機率約在 7~8 成左右。

若將時間再拉長到後一年，平均報酬率甚至有 6.85%，而且正報酬機率為 85%，顯示低利率容易引導資金流入具利差優勢的新興債市，為新興債投資人帶來不錯的長期回報。

資料來源：Bloomberg，新興市場債以 JP Morgan EMBI 全球新興市場債綜合指數為參考指標，統計至 2019 年底為止。

由於歐美大國正陷入日本化的負利率危機，讓債市的利息收益每況愈下，收益率超過 4% 以上的債券比重只剩下 2.4%，而且幾乎都以新興債為主。目前新興債的整體殖利率約 4.89%，為美國的 1.1 倍、歐洲的 10.9 倍，對全球機構投資人具有高度的吸引力。

第一金投信分析，現今歐美日等成熟國家正處於低成長、低利率與低通膨的三低狀態，中短期內難以掙脫，反觀一度陷入掙扎的新興國家，經過近年的結構調整後，正逐步走出新氣象。挾著基本面回穩，以及高利差優勢的新興債，勢必成為債券投資人追逐的新焦點。