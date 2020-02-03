抗疫最佳戰士 這兩類資產最給力

武漢肺炎疫情擴大，造成金融市場大震盪，不過，法人認為，短期衝擊難免，一旦疫情減緩，股市將觸底反彈，投資人無須過度擔憂。此外，根據過去 SARS 經驗，各金融商品中，就波動力及防禦力來看，美國 REITs 及優先擔保高收債等兩類資產，跌幅遠比美股、陸股及台股小，成為最佳抗疫戰士。

就近期國際股市表現來看，受武漢肺炎疫情衝擊，全球主要股市可說是一片慘綠，台新投信指出， 1/20~1/23 期間，上証綜合指數大跌近 4%，在農歷春節期間（1/20~1/28），美國費城半導體指數及 S&P500 指數分別下跌 1.22% 及 1.6%。

台新投信表示，歷史經驗顯示，疫情衝擊只是暫時的，一旦新增病例開始減緩，股市最終會觸底，例如在世界衛生組織宣布 SARS 疫情結束後，大陸、香港及美國股市均收復失土，疫情結束後的 3~6 個月，股市都持續上揚，甚至突破疫情前高點。

另一方面，以理財商品而言，美國 REITs 及優先擔保高收債在波動力及防禦力雙重給力下，在 SARS 期間最大跌幅在 3% 以內，僅為陸股、台股、美股 2~3 成左右。台新投信指出，美國 REITs 與優高收發揮防禦功能，美國 REITs 指數僅小跌 0.26%，優先擔保高收益債券指數僅小跌 0.66%，可以看出抗跌力優於其他商品，建議投資人現階段優先布局。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，近一周全球股市大跌下, 美國 REITs 指數無太大變化，相對抗跌。支撐 REITs 多頭的大因素在於低利率環境仍相當穩固，Fed 日前表示，目前通膨還是偏低，再加上隨時出現的避險因素如：美伊關係惡化、武漢肺炎蔓延、美國大選不確定性等，預期美債利率上半年應該很難突破 2%，REITs 的穩定收益特性將持續受市場青睞。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢表示，武漢肺炎擴散使風險性資產下跌，有利於避險性資產表現。而就歷史經驗來看，毎一次金融危機導致市場的回檔，皆是優先擔保高收益債入市良機，據 Bloomberg 統計，優先擔保高收益債在歷經 2011 年美國降評修正後，反彈幅度高達 21.6%，反彈期間長達 17 個月；在 2013 年聯準會停止 QE 衝擊時，優先擔保高收益債反彈幅度達 13.6%，反彈期間長達 23 個月。目前全球市場普遍處於高階位置，任何風吹草動，皆有可能讓市場震盪修正，優先擔保高收債具高息收、低波動優勢，深具下檔防禦力，相對穩健。