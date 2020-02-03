武漢肺炎延燒 對投資是福還是禍？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 世衛組織宣布全球衛生緊急狀態，且武漢冠狀病毒疫情蔓延情形惡化，全球股市陷入恐慌性賣壓，週線下跌 2.56%，拖累美股下跌 2.12%，然而美國新公布之 PCE 核心物價指數與預期相符，且密西根大學消費者指數小幅優於預期；

2. 歐元區成長疲弱，2019 年第四季 GDP 年增長僅有 1.0%，劣於預期的 1.2%%，歐洲股市下跌 3.66%；英國在 1/31 日正式脫歐，解除長達 47 年的歐盟會員國資格，英國首相必須在年底前完成貿易談判等細節。

新興市場

1. 武漢病毒從中國擴散至各國，目前病例多集中在亞洲、東南亞地區，導致新興股市跌幅較大，上週下跌 5.10%；中國 1 月份製造業 PMI 數據 50.0 低於預期的 50.2，工業利潤年成長率萎縮至 - 6.3%，中國股市下跌 4.91%（MSCI 中國指數，以港元計）；

2. 印度經濟成長趨緩，政府祭出財政方案提振今年 GDP 成長率，財長於 1 日提交年度預算，包含擴大赤字以刺激經濟、減稅提高消費等計畫，因此股市相對僅下跌 2.14%。

債券市場

1. 美國維持利率不變，恐慌指數 VIX 由去年底的 13.78 飆升至 18.84，資金湧向避險資產，美國長短期利差再度出現反轉，美國政府債券上漲 0.49%，投資等級債券上漲 0.31%；

2. 即使面對武漢肺炎威脅，美元計價的新興市場主權債券上漲 0.94%，展現其抗震的能力。

原物料、匯率

1. 新興貨幣和商品貨幣受到市場對經濟前景看法轉向保守影響，紛紛下跌；

2. 中國經濟活動部分暫停、全球各地航空禁飛事件，影響原油需求，油價下跌 6.13%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2020/02/03（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/01/31）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2020/02/03（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/01/31）

三大市場關鍵事件及分析

1. 武漢肺炎拖累台股

武漢肺炎全球感染案例增加，影響台股表現，但從 2003 年 SARS 情況來看，SARS 期間台股依然上漲，僅 4/18 至 4/28 期間下跌近 11%，之後便迅速回到上漲趨勢。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/1/30。R0 係數為基本傳染術，為傳染病學上的專有名詞，為在特定情形下，一個染病的人會傳染給多少人的平均數。

2. 疫情打壓全球需求，資金湧向避險資產

受到疫情影響，好不容易有好轉跡象的全球貿易與需求，都可能因此再度轉差，避險資產投資價值再度浮現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2020/1/31。

3. 低利激勵房市，支撐美國景氣

美國成屋待完成銷售年增率與成屋銷售年增率都持續成長，良好的房屋市場能否支撐景氣並促使領先指數反彈，是上半年美國股市的觀察重點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/1/30。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/01/30。

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