歐洲製造業景氣回升 1月製造業PMI上升至47.9

據《彭博》報導，IHS Markit 於週一 (3 日) 公佈歐元區 1 月份製造業 PMI 指數，報 47.9，雖然仍舊低於景氣榮枯分水嶺 50，但較前月份的 46.3 好轉，且創下 9 個月來最高。

根據上週五 (31 日) 所公佈的歐元區 GDP 數據顯示，受到法國及義大利經濟衰退的影響，歐元區於去年第四季的 GDP 增長率僅達 0.1%，創下 7 年以來最小的增長幅度。但是，隨著週一 (3 日) 所公佈的製造業 PMI 指數呈改善趨勢，預期歐元區的整體經濟也將逐漸回溫。

其中，訂單數呈現穩定增長的趨勢，庫存的下降幅度亦創下 3 年來最大，另外，隨著企業信心的恢復，預期歐元區的工業生產將有望自谷底回升。

另外，法國、希臘、及愛爾蘭的製造業景氣，於 1 月份呈現擴張的態勢，法國 1 月份製造業 PMI 指數報 51.0，符合市場的預估值。

歐元區製造業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

IHS Markit 的經濟學家 Chris Williamson 表示，隨著製造業的景氣復甦，預期在接下來的幾個月，歐元區的經濟將有望呈強勁成長態勢。

他亦表示，未來影響景氣的主要風險包括美國關稅、以及貿易戰升級的可能性，另外，武漢肺炎疫情的擴大狀況，也將會對歐元區經濟造成影響。

為了抑制肺炎疫情的擴大，中國各大城市紛紛採取延後開工政策，預期將會對在中國營運的歐洲公司造成衝擊，武漢是中國第四大的汽車製造城市，包括寶獅 (Peugeot) 及雷諾 (Renault) 等汽車製造商，皆於武漢設有營運據點。

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