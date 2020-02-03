日本去年數位相機出貨量大減2成 今年也恐減2成以上

日本相機影像器材工業協會 (CIPA) 在週一 (3 日) 公布了最新調查數據。2019 年 1-12 月，日本在全球的相機出貨量年減 21.7% 至 1521 萬台，在日本之外的亞洲市場大幅減少 26.3%。值得留意的是，無反數位相機占了整體出貨量的 26%，在比重上逐漸提升。

詳細內容方面，由於智慧型手機的拍照功能愈來愈強大，造成輕便型數位相機的出貨量年減 22% 至 675 萬台，單眼數位相機大減 32% 至 450 萬台，而無反數位相機則是小幅減少 4.4% 至 395 萬台。

其中，無反數位相機的出貨台數雖然出現年減 4.4% 的情形，但出貨金額則是年增 3.6%。這也反映出日本各家數位相機廠商，已逐漸將發展重心轉移到使用大型感光元件的高級款無反數位相機上頭。

日本去年數位相機出貨量大減 2 成 今年亦預估年減 2 成以上 (圖片：AFP)

在高級款的無反數位相機方面，由索尼 (6758-JP) 領先同業推出的「α」系列機種，目前處於市場的主流地位。而對手的 Nikon(7731-JP)、Canon(7751-JP)、Panasonic(6752-JP) 也都陸續的投入新產品。強調能拍出高畫質的照片，也成為各家廠商無反數位相機的訴求重點，機身單價動輒數十萬日圓也已不足為奇。而在數年前為止，類似奧林巴斯 (Olympus)(7733-JP)「PEN」系列的小型無反數位相機則為市場主流。

CIPA 也於同 (3) 日發表了 2020 年的全球出貨預測，預估將較 2019 年時減少 23.3% 至 1167 萬台。當中，輕便型數位相機預估達到 480 萬台，可交換鏡頭的單眼數位相機 (含無反) 預估達 687 萬台。