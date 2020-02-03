〈武漢肺炎疫情〉未造成中國供給問題 研調維持Q1記憶體合約價小幅上漲預估

針對武漢疫情對全球記憶體產業的影響，研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查指出，中國境內的 DRAM 與 NAND Flash 廠，目前沒有任何產線有部分或全面停線，意即生產數量短期內不會受到影響，加上第 1 季合約價已議定完成，因此仍維持 DRAM 與 NAND Flash 合約價第 1 季小幅上漲的預估。

從 DRAM 供給面來看，中國 DRAM 生產重鎮長鑫存儲，位於鄰近武漢的合肥，目前工廠仍正常運作，擴產計畫按進度進行，短期不受疫情影響。在運輸方面，長鑫存儲屬中國半導體重點企業之一，領有國家級特殊許可證，不受現在禁令影響，因此中國境內客戶皆可按時出貨。另一家 DRAM 廠福建晉華情況與長鑫存儲類似，工廠照常運作。

在 DRAM 原廠方面，三大原廠僅 SK 海力士無錫廠區位於中國境內，但距離武漢較遠，直接衝擊不大，且春節期間廠內員工多早已有排班計畫，因此產線仍正常運作。整體而言，目前 DRAM 生產面實質影響不大，但後續仍須觀察整體物流運輸系統是否受疫情影響，出現物料短缺情勢。

NAND Flash 供給方面，目前長江存儲與武漢新芯皆宣布非一線人員以外得在家上班，廠務人員則依照年節安排正常運作，並嚴格管制人員進出；但受封城措施影響，即便長江存儲及武漢新芯皆致力安排足夠產線人力以維持工廠運作，2 月 9 日後人員復工上仍有隱憂。

長江存儲武漢廠目前產能僅占整體 NAND Flash 產業投片量約 1%，對市場供給造成的直接影響有限，但若疫情延長，可能影響原先安排第 2 季啟動的擴產計畫。

而三星與英特爾分別在西安與大連設有 NAND Flash 廠，三星西安廠是今年擴產的主力；英特爾大連廠目前沒有擴產規劃。據 TrendForce 調查，2 座廠所處地區疫情衝擊較小，除基本防疫措施外，間接人員則依照中國政府公告於 2 月 3 日復工，工廠運作維持正常。