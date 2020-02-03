武漢肺炎持續延燒 IMF：全球經濟恐因此減速

近期以來，武漢肺炎疫情持續蔓延，死亡人數也持續攀升。國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 警告表示，由於新型冠狀病毒的爆發，供應鏈及生產受到影響，恐將使全球經濟成長減速。

Georgieva 在接受媒體採訪時表示，從短期來看，中國新型冠狀病毒的爆發，可能會造成全球經濟成長放緩，供應鏈和生產陷入了混亂，也對旅遊和商務產生影響。

Georgieva 指出，在 2003 年 SARS 疫情爆發的期間，全球經濟成長僅下跌了 0.1%，是由於當時中國在整體國際經濟中的影響較小，但如今中國在全球經濟中的占比飆升，對全球經濟的影響也將更為顯著。

Georgieva 說道：「在 SARS 爆發時期，中國經濟在全球經濟中的占比較小，中國當時佔全球國內生產總值的 4%。但如今，中國的占比已升至 18%，將對全球帶來更重大的影響。」

IMF 預期，今年全球經濟將成長 3.3%。 但 Georgieva 也表示，目前眾多不確定因素仍在，全球經濟的成長仍存在下行風險。

針對貨幣政策，Georgieva 認為，主要央行應在 2020 年維持寬鬆立場。Georgieva 指出，2019 年有 49 家央行實施降息，使經濟成長推升了 0.5 個百分點。「若非因為寬鬆貨幣政策，2019 年全球經濟會是陷入衰退。」

另一方面，IMF 也曾在去年 10 月份估計，國際貿易緊張局勢將使今年全球 GDP 減少 0.8%。Georgieva 表示，其中 0.3% 的減少是關稅所造成的，剩下的 0.5%，是由於不確定性，造成投資意願低落。她指出，如果不解決相關的衝突，全球經濟將難以實現更快速的成長。