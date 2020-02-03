〈武漢肺炎疫情〉全球肆虐 近5成陸企調降今年業績目標

新型冠狀病毒全球肆虐 (又稱武漢肺炎) 衝擊企業營運，根據勤業眾信聯合會計師事務所發布報告指出，這波疫情蔓延讓近 5 成陸企調降今年業績目標，其中以傳產業因實施彈性上下班與無法遠端工作，成受害產業重災區。

勤業眾信聯合會計師事務所今 (3) 日發布 Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告，受新型冠狀病毒肆虐衝擊，導致企業營運受影響，其中有 46% 陸企更調降今年營運目標，超過 8 成的企業認為，在疫情爆發時期透過彈性調整上下班方式，是因應防疫的當務之急。

調查指出，疫情延燒對企業產生「無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制、銷售下滑現金流緊張」三大衝擊，其中又以傳統製造業因無法實施彈性上下班，加上無法遠端工作，成了這波疫情延燒的最大受害者。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃指出，調差發現，不同性質的產業受新型冠狀病毒的影響程度有異，受調查企業認為影響最大的是「銷售量下滑致使現金流緊張」。

其中，消費、金融服務和地產、教育三大產業則認為「無法正常服務客戶」影響最鉅，整體而言，能源、資源及工業產業等傳統製造型企業，是此次新型冠狀病毒疫情影響最嚴重者，其在提供彈性工作及線上遠端工作環境所遇到的阻力最大，因此，管理重點應加強建置疫情防衛措施、保障工作環境安全。

另有受調查企業回應，在藉由此次疫情意識到須盡速建立服務客戶的新模式，以及和客戶溝通的新方式，9 成的外資企業認為「提供員工彈性的工作方式」是當務之急，並在制定應對政策、實施溝通、提供員工心理和物質援助等，展現迅速行動力。