從跆拳道高手變餐飲股王！40年前教練1句話 讓他打造出瓦城傳奇

撰文 ‧ 黃家慧

瓦城，連續 9 年創營收新高，在餐飲掛牌類股中，股價最高，是台灣餐飲業傳奇；徐承義，瓦城泰統集團創辦人兼董事長，是傳奇背後的關鍵人物。

他確實有一句影響自己人生，甚至連瓦城企業文化都源於此的箴言：「The true strength comes from humbleness .（真正的實力來自謙虛）」，出自 40 年前，宛如他嚴父的韓籍跆拳道教練對他說的話。

如何走過人生轉折，徐承義從 10 歲移民美國加州說起。當年，從台灣移民美國的華人是少數族群，在徐承義就讀的小學，不過就 3 名亞洲面孔，他也自然成了被欺侮的特定對象；尤其周末電視播完李小龍功夫片後，周一上學日，他就成「挨打」的對象。

「他們一群人把我圍住，覺得我會武功，要跟我比武。」徐承義回憶，每周跟他單挑的對象都不一樣，有黑人、白人、西班牙裔，其他人就在旁邊助陣叫喊。

他耐不住挑釁，又沒有武功底子，身形還比別人小一顆頭，總是落入被打得鼻青臉腫的下場。

小時候只想學硬功夫

移民美國被欺負 學跆拳道反擊

挨打的人，總想著反擊。徐承義苦苦哀求父親兩年，就為了能夠學防身的跆拳道，父親拗不過他的請求，終於點頭，送他到韓籍教練開的道館學跆拳道，當成給徐承義的 12 歲生日禮物。

身穿白色跆拳道服的選手，腰際會繫上象徵等級的腰帶，從白色、黃色、綠色，一路進階到黑帶，再往上還有黑帶 1 段、2 段到 9 段，徐承義花 10 多年終於練到黑帶 2 段。

剛開始，從白帶入門的徐承義，練的只是拉筋、蹲馬步等基本功，連跆拳道經典招數側踢、迴旋踢都摸不著邊。年輕氣盛的他卻以為有了底子，妄想回到學校應戰，當然慘敗而歸。

教練看著滿身是傷的他，滿是不捨，給了他那句話：「The true strength comes from humbleness. 」

「一開始學習，覺得自己很厲害的時候，反而容易和同學發生衝突，教練給了我這句話——真正擁有高強厲害武功的人，比較謙虛。」徐承義當時並沒有理解教練的意思，「我當時不懂，只想著要學會更多新招式。」他說。

當時 12、3 歲的徐承義把這句箴言藏在心中，花 5 年的時間，經歷硬功夫的養成和心理素質的鍛鍊，才真正理解教練話語中的真諦。

徐承義在練功夫上本來就比別人勤，他珍惜父親給的這個 12 歲生日禮物，每天花 2 小時上課、每周練 6 天，是別人 2、3 倍的時間，底子扎實，級數也在 4 年內，從白帶升到中高階的咖啡帶，這是硬實力的提升。

來源：《今周刊》 第 1205-1206 期

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