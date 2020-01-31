延長年假的14個中國省市 佔陸GDP高達69%

受到新型冠狀病毒疫情擴大影響，目前十多個中國省份宣布將農曆新年假期延長一週以上，以制止新型冠狀病毒擴散，截至週四 (30 日) 止，新型冠狀病毒患者累計人數已達 9692 例，重症 1527 例，死亡 213 例，疑似病例 15238 例，累計追蹤密集接觸人數共 113579 人。

目前中國已有 14 個省市宣布，企業至少要到 2 月的第二週才可以開始營運，而根據《彭博社》計算，這 14 個中國省市幾乎佔 2019 年中國 GDP 近 69%。

尤其中國東部主要幾個製造業為主的省份，都已延長了春節假期，其中包括上海、廣東、江蘇、河南，上海目前是特斯拉新建工廠的所在地，耐吉製鞋工廠則是落腳江蘇，富士康生產 iPhone 的大型代工廠則位於河南。

延長春節假期之外，中國還推出其他措施，包括破壞供應鏈與物流的封城政策，市場經濟學家預計，新型冠狀病毒在短期內將對中國經濟造成比 2003 年 SARS 爆發時更為沉重的打擊。

而更長的年節假期也可能會破壞中國的貿易，打擊進口以及依賴出口貿易之中國企業，《彭博社》根據中國官方數據計算，延長年假的 14 個省市占中國去年 12 月份出口額高達 78%。

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