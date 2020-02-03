〈陸股盤後〉補跌！A股近3200檔個股跌停 上證重挫近8%

受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，中國農曆春節期間總動員，整個假期都在加強防疫工作，這也導致消費、旅遊、運輸、酒店、餐飲，甚至連電子業無不受到衝擊，而週一 (3 日) 春節後第一個交易日，陸股三大指數開盤立即重挫逾 8%，交易時段內均在跌幅 8% 附近遊走，收盤則有近 3200 檔個股跌停。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

即使大盤出現補跌，但也有不少類股族群成盤面亮點，如病毒防疫概念、線上教育、雲辦公、網路遊戲等類股逆市大漲，漲停數量逾 80 檔。

截至收盤，上證指數收報 2746.61 點，重挫 7.72%；深證成指跌破萬點關卡，收報 9779.76 點，重挫 8.45%；創業板指收報 1795.77 點，重挫 6.85%。滬深兩市成交量人民幣 5195 億元，而成交量未明顯放大的主因在於過多股票跌停鎖死。

不過，值得留意的是今日北向資金逢低承接力道強勁，共計淨流入人民幣 181.91 億元，其中，滬股通淨流入人民幣 135.92 億元，深股通淨流入人民幣 45.99 億元。

中國政府為穩定金融市場紛紛採取相應政策，提振市場信心，如中國人行今天釋出人民幣 1.2 兆流動性，並將逆回購利率下調 0.1 個百分點；同時中國證監會也表示要求多家券商今天起暫停融券放空業務，也「希望」基金公司在除非投資人贖回的情況下，否則不要拋售股票等一系列護盤政策。

業內指出中國政府很明顯在穩定市場人心，特別是在疫情還沒有能有效控制之下，金融市場不能再出現不理性動盪。但暫停融券放空業務可能會影響法人在避險操作上的便利性，這對於整體股市發展不一定是有利，同時也會影響未來 MSCI 再擴大 A 股納入因子的評估。

證券類股全數跌停，因分析師推估，主管機關可能再度仿效 2015 年股災時的做法，既禁止放空，又要求券商為股票質押的股東做延期，這除了衝擊券商業務外，還必須把股票大跌的風險攬在身上 (與股票質押有關)。

同樣承擔風險的還有銀行類股，主管機構多次提醒，金融機構不可隨意向受疫情影響企業抽銀根。

但疫情若擴散，復工一再延期，企業停業問題最終會向銀行要求金援，這將使銀行的壞帳風險激增。中國四大官股銀行出現重挫，建設銀行大跌 7.6%、工商銀行大跌 5.2%、中國銀行重挫 5%。

不過，目前主要券商的共識認為，這波肺炎疫情對全球金融市場的影響有限，且屬短期，從 SARS 到伊波拉病毒均顯示疫情不會使股市長期的趨勢反轉，一旦流行病大爆發的風險消退，將為投資人帶來進場機會。

摩根士丹利則表示，出於各國政府會推出相應政策對沖疫情帶來的風險，因此中國和全球的經濟基本面並不會因疫情的發生而出現根本性的反轉。

