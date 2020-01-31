花旗：對疫情的擔憂別劃錯重點 愈跌愈要勇敢買股

近期全球股市全面下跌，花旗集團 (Citigroup) 表示，投資者對熊市到來的擔憂可能劃錯重點了，反而應該趁此時機逢低買進。

由於對武漢肺炎疫情擴大的擔憂，本周 MSCI AC 世界指數幾乎回吐今年以來的漲幅，花旗分析師 Robert Buckland 發布的報告預估，今年全球股市仍將上漲 4％，與預期的盈利成長一致，因此當股市跌得愈深，預期的回報愈具吸引力。

MSCI 全球指數已回吐今年以來的漲幅。(來源：Bloomberg)

花旗分析師表示，隨著股市下跌，設定的目標價位將有利可圖，未來幾周的跌幅愈大，愈值得逢低買進。

武漢肺炎疫情自春節前轉趨嚴重，使得全球股市開始承受壓力，自 1 月 20 日以來，MSCI 全球指數跌幅約 2.3％，同期 MSCI 亞太指數跌幅約 5％，而資金避風港美國公債、黃金等則展開反彈。

從歷史經驗來看，同為冠狀病毒的 SARS 自 2003 年起爆發，在疫情穩定之前，全球股市下跌，亞股跌勢尤重，其中又以景氣循環產業表現最為弱勢。

儘管如此，花旗集團針對全球股市所列出的 18 個危險信號，目前亮出警示紅燈的為數不多，預期不致出現嚴重拋售，仍建議投資者逢低買進，但提醒，一旦超過 5 個危險信號亮燈，全球股市將轉為看跌。

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