特斯拉多頭喊上看1000美元、今年納入標普500

前華爾街分析師認為，特斯拉 (TSLA-US) 股價可望邁向 1000 美元，而且今年將納入 S&P 500 指數。

特斯拉公布優於預期的季度財報以及強勁的銷量預測後，週四 (30 日) 大漲 59.82 美元或 10.30% 至每股 640.81 美元，盤後續揚。

Aegon 資產管理公司執行長 Gary Black 將特斯拉目標價自 800 美元調升至 1000 美元，而目前特斯拉市值超過 1150 億美元，在汽車產業僅次於傳統車廠 Toyota Motor (TM-US)。

身為獨立投資人的 Gary Black 在推特上推崇特斯拉說，「今天是特斯拉多頭的新遊戲。特斯拉執行長馬斯克平息了任何公司需要籌資的想法。」數月前特斯拉股價甫觸及 400 美元時，Black 就主張特斯拉股價能翻倍。

Gary Black 認為特斯拉今年有一些利多發展，包括：

推出 Model Y 跨界休旅車 特斯拉債信評等可能升級 (目前標普給予的是垃圾級 B-) 部分因投資原則推動的新機構買氣 被納入 S&P 500 指數

特斯拉是迄今未被納入 S&P 500 指數的最大美國企業，其次則是 Uber (UBER-US)，《拜倫》商周近期也曾指出，由於獲利率提高，特斯拉今年年底或 2021 年初很有希望會被納入 S&P 500 指數。

特斯拉第四季實現 GAAP 獲利，前景更加看好，且該公司預期能在 GAAP 的計算標準下「繼續獲利」，但若推出新車款時可能有暫時的例外。

但多數分析師和投資者聚焦特斯拉非 GAAP 的獲利，即排除基於股票的薪酬後的獲利數據。

特斯拉若要納入 S&P，必須連續 4 季實現 GAAP 獲利，且最近一期獲利，特斯拉過去 2 季均實現 GAAP 獲利，但本季預計公布 GAAP 每股虧損 35 美分，第二季轉為每股獲利 48 美分，這意味若要納入 S&P，要等到今年中期過後。

標普不評論特斯拉是否有可能納入納入 S&P 500 指數一事。

Black 認為華爾街應該轉為聚焦 2021 年，他目前預期明年特斯拉非 GAAP 的 EPS 17 美元，高於目前約莫 14.50 美元的共識預期。

Black 預期，2021 年銷售量將達 72.5 萬輛，特斯拉自身預期稱「今年銷量應可很輕鬆超越 50 萬輛。」

然而，批評特斯拉股價太貴的人認為，特斯拉應該以車廠價值來衡量，意謂本益比應該要降低，因為多數車廠本益比不到 10 倍。以 2020 年預期調整後 EPS 7.6 美元計算，特斯拉目前交易價格達本益比 85 倍。

但 Black 不同意這樣的算法，甚至批評這根本是「瘋了」的想法，「沒有人會將零售業的本益比套在亞馬遜身上，或者用一家手機公司的本益比套在蘋果公司上，因為這些公司是自家產業的主宰。特斯拉理當有 60-80 的本益比，因為其 EBITDA 和 EPS 的成長率在 50% 以上。」

馬斯克不愛主流分析師

馬斯克在週三財報的電話會議上提到，「比起一些大型機構法人的分析師來說，我真的覺得很多獨立投資人的眼光都更加深入、準確。」

儘管特斯拉過去 6 個月股價漲逾 160%，且連續 2 季獲利，大型券商如摩根大通、巴克萊和摩根士丹利的分析師仍重申「賣出」的評級。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 給予特斯拉「遜於大盤」的評級，即便面對亮眼的財報，也僅將目標價自 240 美元小幅調升至 260 美元，隱含跌幅高達 60%。