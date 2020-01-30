除核心5G設備外 歐盟向華為開大門

歐盟委員會昨日 (29) 日針對 5G 網路硬體建設做出最終決議，表達不建議禁止任何公司參與建設 5G 網路。但仍強調，在涉及「特定」供應商時，必須符合更為嚴格的規範。

歐盟這項決定等於是為華為開啟歐洲市場大門，華為立即表達歡迎立場，而美國方面則是對這項決定感到失望。

雖然歐盟不排除「特定」5G 設備供應商，但也對此訂定非常嚴格的條件，歐盟允許各成員國評估風險，可排除他們認為有「高風險」的設備。

歐盟針對 5G 網路安全訂定方針，內容專門針對 5G 行動網路技術鋪設列舉一系列如何排除風險的建議。各成員國承諾遵守這些建議，但這些建議並不具有約束力。

歐盟委員會呼籲各成員國評估相關設備的風險高低，決定是否排除或限制這些設備是否需要採用。歐盟委員會也建議各成員國、各電信商應同時擁有多家設備供應商，以降低風險。

(圖片: AFP)

在方針中雖未點明華為，但歐盟委員會官員指出，歐盟所謂的「有風險」供應商是指那些與「特定國家政府」有很強依附性的企業，或者可能被某國政府強迫提供客戶資訊的企業。

美國不斷指控華為為中國政府收集各國情報，並努力說服盟友拒絕讓華為參與該國的 5G 網路建設。

但因華為在 5G 網路技術及價格均有優勢，導致歐洲各國一直對於是否禁用華為設備左右兩難。儘管歐盟官員強調，歐盟在該領域並不落後，全球 50% 的 5G 技術專利來自歐洲。但從整機製造角度來看，歐洲各國很難將華為完全排除在外。

目前歐盟最重要的三個國家英國、德國、法國對於華為的態度不一。英國方面已在 28 日決定允許華為參與英國的 5G 網路建設，但核心設備排除華為。同時除了華為能供應 5G 設備外，中興、Nokia、愛立信，及三星等也將納入重要供應商行列。

德國則是朝野雙方在是否採用華為設備問題上立場仍分歧。法國則是訂定加強 5G 網路設備安全監控的政策，但並沒有針對華為採取特別限制。