武漢肺炎疫情擴大 中國2、3月製造業景氣不妙

據中國統計局週五 (31 日) 公佈之數據顯示，中國一月份製造業採購經理人指數 (PMI) 下降到 50，追平經濟學家的預估中值；非製造業 PMI 報 54.1，前月為 53.5。

而雖然一月中國製造業合於預期，但有市場人士認為，由於農曆春節假期，此次中國官方製造業 PMI 調查是在 1 月 15 日至 1 月 20 日之間進行的，而不是通常每月的 20 日至 25 日，意味著這份調查是在武漢肺炎疫情嚴重蔓延之前所調查而得，此份調查並未將疫情的負面衝擊計入其中。

黑：中國官方製造業 PMI 紅：製造業 PMI 分項指數 - 新訂單 藍：製造業 PMI 分項指數 - 新出口訂單 綠：製造業 PMI 分項指數 - 雇用狀況 圖片：Bloomberg

受到國內需求疲軟、以及美中貿易戰打擊，中國經濟此前已經出現顯著放緩，如今，造成 200 多人死亡的新型冠狀病毒疫情，更恐怕將開始衝擊經濟成長，因許多中國企業至少還將關廠一週，主要城市的民眾也因擔心感染新型冠狀病毒，而避免外出。

野村首席中國經濟學家陸挺表示：「我們預計製造業和服務業 PMI 將在 2 月、3 月大幅下跌，病毒爆發可能會進一步降低中國需求，從而削弱即將到來的寬鬆政策效果。」

而日益惡化的疫情危機也促使許多經濟學家下調對中國的經濟成長預測，很多經濟學家預計政府和中國人行 (PBoC) 將出手干預，以減輕對經濟的衝擊。

高盛亞太區首席經濟學家 Andrew Tilton 即預期，中國第一季 GDP 年增率將從此前預測的 5.6% 放緩至 4%，Andrew Tilton 認為，即使假設第二季、第三季出現快速反彈，但這也將使 2020 年全年中國 GDP 成長率降至 5.5%。

Tilton 在週五 (31 日) 的一封致投資人信中表示：「更長時間的疫情，可能會使中國全年成長率降至 5%，甚至更低。」

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