空頭分析師：特斯拉就像「有輪胎的比特幣」

美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 在公布上季亮眼財報後，週四 (30 日) 漲幅超過 10%，使該股 2020 年的漲幅擴大至近 40%。然而，有空方分析師認為，特斯拉近期的上漲只是泡沫，就像是「有輪胎的比特幣」一樣。

GLJ Research 執行長兼創始人 Gordon Johnson 在週四表示：「這是一個泡沫。我們認為特斯拉實際上就是有輪胎的比特幣。我們認為很多人害怕錯過此時的上行空間。」

比特幣在 2017 年飆漲 2,100%，但隨後在接下來的一年裡損失了其價值的 80% 以上。目前，已從低點上漲了近 200%，但仍比峰值低 50% 以上。

據金融分析公司 S3 Partners 數據顯示，特斯拉的快速反彈給空頭們造成了 39.4 億美元的市值損失，超越他們在 2019 年虧損的 28.9 億美元。

S3 Partners 表示，特斯拉股票是美國市場上最大的賭注，賣空價值高達 142 億美元，佔可交易股票的 18.7%。

儘管華爾街部分人士認為特斯拉是一個泡沫，但也有人認為這家電動車製造商能夠持久發展。今年早些時候，特斯拉的市值現已超過 1160 億美元，超過了福特和通用汽車的總市值。

Wedbush 證券董事總經理 Dan Ives 表示，特斯拉上季財報獲利表現強勁，表明可能是該公司「新時代」的開始。他也維持對特斯拉「中性」的評級，但將目標價從 550 美元上調至 710 美元。

Ives 認為，特斯拉到 2020 年的 500,000 輛交貨目標是「觸手可及的」。他認為中國是關鍵市場，但他也表示 2020 年恐怕是一場災難，因為新型冠狀病毒肆虐恐怕將大大削弱該國的汽車需求。