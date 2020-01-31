靜待止跌 權值股中得先見反彈指標股！

受到武漢肺炎疫情衝擊，台股鼠年紅盤日，創下史上單日最大跌點 696 點紀錄，台股大盤摜破月季線，股匯市雙殺，單日爆出 2758 億元，加權指數以 11421 點作收，上市櫃 364 檔跌停。短線上台股需靜待止跌，尤其是權值股中，得先見到領軍反彈的指標股。關鍵強弱密碼為 11393、11455、11510 點。

台股如展開反彈，11400 點整數關卡務必守穩，11418 與 11393 為兩端哨站，11500 點以下為弱勢反彈，站穩 11510 才算站穩 11500 點整數關卡，要再站穩 11600 點整數關卡，才有機會重返季線。11600 點整數關卡兩端哨站為 1158 與 11619 點，衝過 11676 點，才可望進入強勢反彈。但如盤勢依舊疲軟，11393 點棄守，需提防續往 11347、11300 整數關卡以及 11272 之下尋求支撐。

台股盤勢能否回穩，新台幣匯率仍是重要觀察指標。新台幣匯率如能回穩，外資調節賣壓才可望減緩。而權值股中，也必須出現率先挺身而出的領軍反彈指標，包括電子三王、IC 設計，以及面板、DRAM 等族群，可留意率先突圍表態者。其餘金融與傳產龍頭，則是國家隊進場守護觀察指標，如能迅速回穩，也有助於盤勢止跌。

金融市場見危機也必有轉機，但投資人在轉機出現之前，最重要的事情是保護資金部位，在盤勢未見止跌前，不宜貿然進場搶短。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)