〈武漢肺炎疫情升溫〉財長盤前信心喊話 台股跳空大漲逾百點

武漢肺炎疫情延燒讓台股昨 (30) 日開紅盤灰頭土臉，重挫近 700 點，國安基金幕僚單位財政部罕見在開盤前由財長蘇建榮召開記者會信心喊話，強調台灣有穩健基本面支撐、國際股市回穩，國安基金也已在場邊待命密切緊盯市場動態，必要時將立即召開臨時委員會討論是否進場，呼籲投資人要對台股有信心。

財長信心喊話果然奏效，台股今 (31) 日開盤揮別昨天慘綠頹勢，早盤在台積電權值三王領漲下，加權指數跳空大漲逾百點，其中台積電上漲 1.7%、大立光也有近 2% 漲幅，帶動大盤走揚。

蘇建榮表示，昨天台股大跌是反映春節期間國際股市情況，目前國際股市已逐步回穩，其中美股除費半指數走跌，其他三大指數同步上漲，英法股市則受英國脫歐影響走跌，目前國際股市跌幅已逐漸收斂。

蘇建榮進一步指出，台股昨日雖有外資賣超、重挫 696 點，但集中市場成交量高達 2700 多億元，上市櫃合計成交量更多達 3397 億元，相較以前上市櫃日均成交量約 1600 億元，顯示仍有部分低接力道，研判外資賣超後並未匯出，投資人不必過度恐慌。

根據統計，目前台商回台投資規模已經達到 8640 億元，透過專法匯回金額也有 525 億元；蘇建榮認為，如果中國大陸武漢疫情導致產能停擺，也可望加速台商回流生產挹注我國經濟成長動能。

蘇建榮重申，國安基金會密切關注國際股市與資金動態，當國內外發生重大事件或國際資金大幅移動，導致市場出現失序時，財政部將視情況隨時報請行政院建議召開臨時委員會討論是否進場護盤。

儘管武漢肺炎疫情影響股市表現，財政部對此表示，比起 SARS 疫情，這次武漢肺炎在行政院長蘇貞昌領導下積極採行防疫措施，目前疫情控制情況相對良好，只要疫情可以掌控，對市場影響也會相對小一點。