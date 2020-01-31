〈台股盤前〉大黑K棒太嚇人 股匯市重挫後仍有機會在半年線來相見

昨 (30) 日金鼠年開紅盤，不過受到武漢肺炎影響，台股集中盤中重挫達 700 點，收盤指數報 11421.74 點，成交值高達 2754 億元，在 K 線型態形態上為一大黑 K 棒摜破季線，證券分析師黃漢成說，大盤今 (31) 日可能再度遭受賣壓而下探半年線。

不過，今晨收盤的美股指數也為多頭打氣，美股道瓊指數上漲 124.99 點，或 0.43%，收 28,859.44 點。標普 500 指數上漲 10.26 點，或 0.31%，收 3,283.66 點。那斯達克指數上漲 23.77 點，或 0.26%，收 9,298.93 點。費城半導體指數下跌 2.90 點，或 0.16%，收 1855.80 點。台股 ADR 普遍重跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.28%。

樂觀派的證券投顧業者仍認為，預期台股指數震盪拉回修正後，仍將回到上升軌道。在未來疫情可望逐步穩定控制，指數震盪拉回正為買點，在類股選擇上，看好蘋概股，5G 概念股、半導體、網通、IC 設計及漲價概念股等族群。但是就台股的短線走勢而言，黃漢成說，集中市場今天可能再度遭受賣壓而下探半年線，目前半年線位置在 11241 點，距離昨日集中市場收盤指數僅 180 點。

就台股的量價結構來看，黃漢成說，昨日大盤重挫 696.57 點，成交量高達 2754 億元，最重要的在於量能要萎縮下來到 1500 億元，才能支撐譜下有利的止跌契機，在三大權值股包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及大立光 (3008-TW) 股價應維穩，方為引導台股穩定的良藥。

證券分析師張陳浩說，昨日台股恐慌性的賣壓出籠，突顯出投資人有效資金控管的重要性，而包括 5G 產業個股等趨勢個股也以逢低承接為主。