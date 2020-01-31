〈紐約匯市〉武漢病毒延燒 美元滑落 日圓瑞郎走強 英鎊回彈 

週四 (30 日) 美元指數下跌 0.15% 至 97.672，由於經濟數據低於市場預期，加上英鎊上漲，使得美元承壓。本月到目前為止，美元上漲了 1.6%，攀升至兩個月高點，持續往今年高點 98.2 上行。

美元指數 15 分線 (圖片: investing)

美國於週四公佈了去年第四季 GDP 增長率初值，報 2.1%，符合市場預期，但消費者支出增長率則是放緩至 1.8%，且低於市場預期。初領失業金人數亦高於市場預估值，顯示美國消費活動及就業市場的改善速度，不如市場預期來得樂觀。

武漢肺炎疫情延燒，激勵避險日圓和瑞郎週四 (30 日) 雙漲，USD/JPY 下滑 0.04% 至 108.95，接近上週觸及的三周高點 108.73；美元兌瑞郎下跌 0.35%。

避險情緒也使澳幣與紐幣走低；離岸人民幣跌至一月來低點。外匯風險 Smart Currency Business 理專 John Marley 表示：「新型冠狀病毒的感染人數增加，使得風險情緒升溫，拖累人民幣，該幣值交易價處在今年新低」。

世界衛生組織週四宣布將源自中國的新型冠狀病毒入列國際公共衛生緊急事件，根據中國國家衛生健康委員會於週四 (30 日) 公佈數據顯示，目前累計死亡病例已增加至 171 例，確診病例則為 7711 例。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 駐倫敦高級經濟學家 Colin Asher 表示：「隨著疫情擴大，美元和日圓已成為人們最佳避險天堂，我們預計這些貨幣將在未來幾週內得到良好的支持」。

英鎊兌美元 15 分線 (圖片: investing)

週四英鎊兌美元走強，英國央行週四進行脫歐前最後一次利率會議，決議鷹派維持利率 0.75% 不變，受此消息激勵，英鎊成為週四表現最優的貨幣，英鎊兌美元上漲 0.56% 至 1.3093，此前英鎊最高點為上週的 1.3173。

道明證券 (TD Securities) 分析師表示，這將使英鎊保持堅挺，美元需求也隨之減少，英鎊將面臨的第一道大關是 1.3105，週四英鎊兌美元一度觸及 1.3108，於 1.2825 找到支撐。

英國央行表示，在首相強生當選後，脫歐風險正在消退。不過央行也指出，通膨壓力有減弱跡象，並稱低於預期的供應增長將限制經濟擴張，同時暗示若經濟走弱，不排除降息可能。

德國的經濟數據優於預期， 今年德國 1 月份失業人數意外縮減 2000 人，顯示歐元區最大經濟體有望復甦，歐元兌美元上漲 0.2% 至 1.1031。

美元兌加幣下跌 0.05% 至 1.3204 加元。原油持續拋售，加幣持穩於 1.3200 上方。

截至週五 (31 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.672。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1031 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3093 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6723 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3206 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.95 日圓。