除了市場暴跌外 交易員最擔心的是流動性不足

摩根大通 (JPMorgan) 的調查顯示，市場可能深度拉回已成為交易員的普遍擔憂，而連續第二年市場缺乏流動性，則是該集團貨幣交易的主要焦慮來源。

摩根大通去年 11 月下旬到 12 月初，向 650 名專業交易員進行年度調查，三分之一的受訪者表示，對市場最擔憂的是漲多後的大幅拉回，其次則是擔憂市場流動性；至於美伊緊張局勢及武漢肺炎蔓延則在去年底和今年持續困擾市場。

摩根大通調查顯示，有三分之一的受訪者擔憂市場的流動性。(來源：Bloomberg)

摩根大通 FICC 部門主管 Scott Wacker 表示，隨著流動性提供者的數量在減少，系統中已開始出現風險，而市場流動性始終是交易員和風險管理者的頭等大事。

去年美國股市、債市和貨幣市場的深度指標一度跌至 2010 年以來平均水平以下，意味著市場參與者吸收大幅震盪的能力正在減弱；同時低成本執行大型交易變得更加困難，且對價格波動的影響有限。

而該項調查也顯示，國際貿易緊張局勢將在 2020 年對市場產生最大影響，其次是美國經濟衰退的風險，圍繞英國脫歐和中國的擔憂已大大減少。

此外，摩根大通信貸策略師日前也提醒，即使假設已經控制了冠狀病毒的爆發，但消費者謹慎度提高以及政府採取的檢疫措施可能導致接下來一兩個季度的經濟表現繼續令人失望。

摩根大通指出，鑒於不確定性以及可能傳來更多壞消息，投資者可能會在短期內尋求流動性避險。