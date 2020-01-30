脫歐終於來了！歐洲議會通過脫歐協議 為英國脫歐鋪路

週三 (29 日) 歐洲議會以 621 票贊成對 49 票反對，正式通過了英國首相強生 (Boris Johnson) 所提交的脫歐協議，為英國於週五 (1 月 31 日) 正式脫歐來作鋪路，而市場人士分析，在歐洲議會通過強生版脫歐協議之後，將能夠避免掉英國出現「無協議脫歐」之場景。

而週五 (31 日) 英國將正式脫離歐盟，並與歐盟進入長達約 11 個月的脫歐過渡期，而在這段期間內，英國仍將具有歐盟成員國資格，但不具備投票權，此過渡期將在 2020 年 12 月 31 日終止，英國可以要求延長過渡期 1 至 2 年，但英國需在 2020 年 7 月 1 日之前告知歐盟，但此前強生已強調不會延長脫歐過渡期。

英國與歐盟雙方官員透露，雙方將在這 11 個月的脫歐過渡期內，展開有關未來雙方關係的條款辯論，而這些條款的辯論與協商，恐怕會比脫歐談判更為艱難。

英國脫歐談判歐盟代表 Michel Barnier 週三 (29 日) 即表示，歐盟已準備好就所有方面與英國談判，而此前 Michel Barnier 曾於週一 (27 日) 警告英國，歐盟將「永遠」不可能對歐盟單一市場的完整性作出妥協。

Michel Barnier 指出，脫歐將無可避免地對英國產生負面衝擊，而無論達成何種協議，都只是減低損失而已，Michel Barnier 認為，脫歐的後果已被英國所低估。

Michel Barnier 表示，單一市場是歐盟擴大國際影響力的基礎，歐盟永遠不會妥協，若英國與歐盟無法在單一市場的問題上達成協議，那麼在過渡期之後，雙方即可能面臨風險，特別是在貿易方面。

歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 亦認為，英國與歐盟雙方要在 2020 年 12 月 31 日脫歐過渡期結束之前，談妥雙方未來關係與共識「基本上不可能」。