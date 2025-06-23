〈走進中國〉沒想到！黃金也有ATM機了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-23 05:00

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「沒想到黃金也有 ATM 機了。」2025 年 6 月 16 日午間，北京長楹天街購物中心地下二層，一台能夠實時回收黃金的 ATM 機引起李女士的注意。

沒想到黃金也有ATM機了。（圖：經濟觀察報）

李女士簡單了解後，取下手中佩戴的黃金戒指，放到 ATM 機檢測。這台機器顯示，戒指克重為 5.88 克，黃金含量達 99.99%，與她此前購買時的克重相差無幾。

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據《經濟觀察報》報導，這台黃金 ATM 機來自金雅福集團，具備黃金含金量免費檢測、實時回收、零售產品購買等功能，黃金回收業務支援 K 金、金條、金飾等產品，。

金雅福智慧金店招商總經理石妍表示，黃金 ATM 機終端支持實時直播檢測，單次可回收 3 克至 1,000 克、含金量 50% 以上的黃金製品（不限品牌、款式），回收價格基於上海黃金交易所實時金價，可 3 分鐘免費初檢。

上述智慧金店工作人員說，若消費者認可初檢結果，可以透過螢幕看到設備對黃金進行熔金冷卻，並二次檢測，約 20 分鐘就可以熔金完成，熔煉後的「金餅」將回收到機器後端。

在收款環節，消費者需使用身分證，在機器上實名認證，輸入收款銀行賬號，約 30 分鐘至 60 分鐘就可以收到賣金錢款。

黃金重量檢測由黃金 ATM 機內部的「秤」來完成，黃金最終克重以複檢結果為准。上述智慧金店工作人員稱，內部員工每天都會檢查「秤」的精度，當地市場監督管理局也會定期檢查。

上述智慧金店工作人員同時表示，若消費者不認可初檢重量，可申請二次檢驗，或參照購買發票與認證報告比對。

不過，長期佩戴的黃金飾品因表面殘留汗漬，熔金後氧化情況消失，克重可能出現 0.01 克至 0.02 克的誤差。若消費者仍存疑，可攜帶初檢報告數據前往其他品牌金店或場所對比檢測。

金雅福智慧金店研發技術負責人劉偉程說，回收的黃金，不管品牌款式，都嚴格按照國標和國際標准檢測純度，回收機的技術檢測可以實現克重精度達到 0.01 克和含金量達到 0.01%。同時，系統直接對接上海黃金交易所實時金價，確保回收價格公正。

金雅福創立於 2006 年，總部位於深圳，深耕黃金珠寶產業鏈，已發展成集文創研發、智慧製造、個性定制、智慧零售、黃金回收、黃金精煉及倉儲物流等服務為一體的一站式貴金屬綜合服務商。

事實上，「黃金 ATM 機」並非新鮮事物。2009 年 6 月，德國「TG 黃金超市」公司在法蘭克福機場安裝了全球首台黃金 ATM 機，該機器每 10 分鐘刷新一次金價，用戶存入現金即可購買黃金，但當時尚不具備回收功能。

近年來，金價高歌猛進，黃金回收市場的熱情也十分高漲。世界黃金協會發布的數據顯示，2024 年回收金總量為 1,370 噸，增長 11%。