鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-22 21:50

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美英歐等地採購經理人指數 (PMI) 初值是未來一周最重要的經濟數據，同時市場也將關注美國總統川普的關稅政策和以伊衝題最新進展。標普經濟學家在最新報告中說：「隨著中東緊張局勢加劇，油價大幅走高，人們將對 PMI 初值進行敏銳評估，以判斷企業高管們是否認為經濟和政治環境進一步惡化，以及企業是否已從 4 月最悲觀時期走出。」

本週操盤筆記：全球PMI初值、美核心PCE與東京通膨數據、以伊衝突

在亞洲，投資人正準備迎接一系列通膨數據，這些數據將影響當地央行貨幣政策決定。作為全日本最關鍵通膨指標的東京消費者物價指數 (CPI) 周五 (27 日) 出爐，澳洲最新通膨數據也可能會強化澳洲央行 (RBA) 下月降息的預期，而近來政局動盪的泰國央行則將在市場不確定性不斷增加的背景下做出最新利率決議。

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本週操盤筆記 (0623-0627)

1. 美歐英等國 PMI

美國、歐元區、英國、日本、澳洲與印度本周將陸續公布六月 PMI 初值，這些數據是在中東緊張局勢升級及關稅不確定性持續的情況下所收集的。五月全球 PMI 數據顯示，當前產出成長跟市場預期的未來表現將有所改善，這與市場對美國關稅擔憂有所緩解有關。

美國服務業和歐元區製造業的產出成長尤為強勁，尤其是德國，而英國五月經濟成長也走升，緩解經濟下滑擔憂，而對市場來說，六月 PMI 初值對於評估美英貿易協定、四月增稅以及近期工黨政府支出的影響至關重要。

2. 美核心 PCE

聯準會 (Fed) 衡量通膨首選指標—核心個人消費支出物價 (PCE) 指數將在周五出爐，將為未來利率走勢提供線索。同日，密西根大學六月消費者信心指數終值也將公布。

過去數月，美國消費者信心大幅下降，家庭擔心關稅可能引發經濟衰退和通膨上升。

不過，隨著通膨得到控制及美中暫時貿易戰休兵，投資人預期市場信心將回升。Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，雖然在三月、四月跟五月調查的數據都很糟糕，但市場仍將看到經濟復甦的表現。

3. 東京 CPI

周五公佈的東京 CPI 據將顯示通膨稍稍降溫的情形。根據數據提供商 Quick 對經濟學家的調查，六月東京核心 CPI(不含新鮮食品) 將年增 3.3%，略低於五月 3.6% 的年增率。同日，日本政府也將公佈五月失業率跟零售數據。市場預期，日本勞動市場狀況可能持續緊張，五月失業率將維持在 2.5%，另外受惠於政府發放補貼及現金，零售表現料將大幅成長。

4. 以伊衝突

隨著以色列和伊朗持續發射飛彈互轟，爆發全面衝突的威脅不斷升級，油價上周大幅走漲，周線連 3 周收紅。到目前為止，石油市場已經消化地緣政治動盪的大部分影響，股市相對穩定，但股市投資人仍擔心，油價上漲恐讓通膨惡化，打亂 Fed 降息計畫。