跑車結合滑雪 Alpine A110 SportsX帶你上山去滑雪

滑雪是一項冬天的專屬運動，而要如何開著跑車上山滑雪，Alpine 幫你想到了! 在今年巴黎所舉辦的汽車節上，Alpine 推出一款自家跑車 A110 的專屬升級版本，車身離地高度加高，克服山路上的崎嶇路面，車尾更安裝放置雪具的專屬套件，看起來就像是一輛動感的拉力賽車，原廠將它命名為 A110 SportsX 概念車。

A110 SportsX 概念車是 Alpine 為車展所推出的特殊主題車款，是該品牌設計部門與工程團隊共同研發的結果。Alpine 表示，A110 SportsX 的靈感來自 A110 跑車的拉力賽版本，更具體的說，是 1973 年蒙地卡羅拉力賽中 A110 給團隊的一種啟發。最明顯的變化包括寬體套件，其增加了寬度 80mm，離地間隙也增加了 60mm，帶來顯著的穿越能力與穩定性。

其他變化還包括攻擊性的車身套件，包括前保險桿、側裙和帶側邊通風口的保險桿。此次更新還有雙色調噴漆，畫線的輔助照明燈、滑雪架以及米其林特別訂製的 Primacy 3 專屬輪胎。

A110 SportsX 是由入門級 A110 Pure 修改而成，這意味著它搭載一具中置 1.8 升四缸渦輪增壓發動機，可產生 252 匹最大馬力與 320 牛頓米最大扭力。搭配上七速雙離合器變速箱， 足以實現 4.5 秒的 0-100 公里 / 小時的加速表現，極速則可達到安全限速 250 公里 / 小時。原廠又表示，這款特殊的特仕車並未正式發售，但這也能證明未來 Alpine 可能將此元素導入新車之中。

除了 A110 SportsX，Alpine 在巴黎汽車節上的攤位還展出稀有型號車款，例如 A210 原型車、A110 1800S，A110 Gp4 等特殊經典車。

【本文經授權，轉載自汽車線上，不開放合作夥伴轉載】