三大法人同步賣超263億元 外資全面轉進避險股 大買富邦VIX逾7萬張

台股今 (30) 日在中國武漢肺炎疫情影響下，終場大跌 696.97 點，收在 11421.74 點，成交值更衝出 2754.16 億元大量，三大法人則同步賣超 263.88 億元，其中外資賣超 177.96 億元、自營商賣超 58.13 億元、投信也賣超 27.79 億元；個股方面外資撤出電子股，蘋果相關都成為重災區，轉進避險相關概念股，大買富邦 VIX 逾 7.3 萬張。

今日蘋概三王全面重挫，台積電跌破 320 元大關，鴻海收在跌停 83.1 元，股王大立光一度逾半根跌停，外資分別調節台積電及鴻海 2.7 萬張、1.8 萬張，轉進避險概念股，買超富邦 VIX 逾 7.3 萬張，富邦美債、群益 25 年美債等。

期貨部分，外資更大力減碼多單 11751 口，多單未平倉口數一舉降到 18239 口；自營商也減碼多單 1753 口，多單未平倉口數 441 口；投信更加碼空單 2529 口，空單未平倉口數 25171 口。

隨著恐慌情緒升溫，外資積極轉進避險股，買超富邦 VIX 逾 7.3 萬張，富邦美債 20 年、群益 25 年美債逾 6 萬張，元大 S＆P 原油反 1 及中信美國公債 20 年買超逾 5 萬張。

外資賣超元大 S＆P 原油正 2 逾 5.8 萬張，另外全面撤退權值股，賣超台積電 2.7 萬張、開發金、元大金、新光金、永豐金、國泰金逾 2 萬張，更加碼賣超鴻海 18601 張。

投信今日買超前 10 名則以群創 1733 張居冠，泰鼎 - KY1500 張，旺宏 1249 張，其他依序為中鋼、佳世達、鈊象、臺企銀、宇峻、中信金、仁寶等。

投信賣超前 10 名，京元電 2543 張、台積電 1955 張、宏捷科 1691 張、華通 1527 張，其他依序為聯電、晶電、聯發科、富邦上証、鴻海及新光金等。

自營商則買超華新 8820 張最多，其他分別為兆豐金、第一金、仁寶、台泥、英業達、大成鋼；賣超鴻海、群創、友達、長榮、旺宏、台積電、國產等。