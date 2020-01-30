〈台股盤後〉武漢肺炎疫情衝擊 一度大跌逾700點 寫史上最慘烈紀錄

中國武漢疫情持續延燒，空襲台股今 (30) 日鼠年新春開紅盤走勢，除防疫概念股紅通通外，其餘類股全盤皆墨，賣壓大舉湧現，台股寫開紅盤最慘烈紀錄，午盤後摜破 11500 點大關，跌幅最深一度高達 700.49 點，創史上最大跌點，終場大跌 696.97 點或 5.75%，收在 11421.74 點，成交值 2754.16 億元大量，與跌點同寫新紀錄，上市櫃跌停家數高達 367 家，下跌家數更高達 1836 家。

從台股今日跌點來看，是繼美國升息、債市利率上升，2018 年 10 月 11 日單日大跌 660.72 點後，再創收盤單日最大，成交量超過 2700 億元，也打破 2018 年「0206 期指大屠殺」的 2413.22 億元。

蘋概三雄難逃衝擊，鴻海終場收跌停 83.1 元，市值蒸發 1275 億元；台積電午盤跌破 320 元大關，終場收在今日最低 316.5 元，跌破均線；大立光開低走低，最低下探至 4665 元，逾半根跌停，終場收在 4710 元。

多家 PCB 台廠在中國湖北、江蘇等地生產，市場憂心營運將受到影響，股價遭逢賣壓，包括金像電、楠梓電、景碩、燿華、南電、欣興、嘉聯益、華通等；另隨著武漢肺炎確診病例及死亡人數不斷增加，衝擊觀光、百貨、航空族群表現同步走弱。

防疫概念股躍上盤面焦點族群，清潔用品廠、不織布口罩商股價全面噴出，其中合世、健喬、美吾華、花仙子、中化生、毛寶、南六均亮燈漲停，間接受惠股如新藥廠杏輝、永日、易威等逆勢漲停。

武漢肺炎影響觀光產業，不出門活動的宅經濟，如線上遊戲、手遊等遊戲族群也成資金避風港，如新零售、宇峻逾半根漲停，鈊象漲幅逾 4%，通訊、天剛、唯數表現也不俗。

法人表示，中國武漢肺炎規模擴大，中國全境淪陷，確診病例持續攀升，有在中國佈局的台廠均配合中國政府延後復工政策，短期對台股仍造成衝擊，不過基於過去已有防疫經驗，指數不至於崩跌。