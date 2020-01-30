〈武漢肺炎疫情升溫〉台股開紅盤暴跌700點 上市公司市值蒸發逾2兆元

台股受武漢肺炎疫情與國際股市下跌衝擊，金鼠年今 (30) 日開紅盤出師不利，在權值股領跌下加權指數重挫 696.97 點、跌幅 5.75%，終場收在 11421.74 點，創下史上單日與開紅盤日最大跌點，全體上市公司單日市值一口氣蒸發 2.11 兆元。

台股曾在 1994 年農曆春節後開紅盤當日大跌 4.45%，今年農曆春節受武漢肺炎疫情衝擊，國際股市接連跳水，讓台股難逃補跌壓力，在賣壓蜂擁出籠下加權指數終場大跌近 700 點、跌幅 5.8%，改寫近 26 年來開紅盤日單日最大跌幅。

台股農曆春節封關日在投資人願意抱股過年催化下，指數收在 12118.71 點站上史上封關指數新高，未料春節期間受武漢疫情延燒影響，包括美、歐、日股輪番走跌，讓台股面臨沉重補跌壓力，加權指數一開盤就跳空重挫 185 點，不到半小時就暴跌逾 500 點，儘管國安基金出面信心喊話，但仍難敵恐慌賣壓，終場大跌近 700 點作收。

根據證交所統計，台股 1999 年到 2018 年 20 個農曆年春節後開盤日，加權指數 14 次上漲 6 次下跌，其中 1999 年 2 月 20 日指數漲幅 4.73% 居冠，2003 年 2 月 6 日開紅盤下跌 3.62% 為近 20 年來跌幅最大的一次。

台股豬年封關日指數上漲 28.42 點收在 12118.71 點，推升指數站上史上封關日最高點，上市公司市值共 36.78 兆元，

但受武漢肺炎疫情升溫衝擊，外資、散戶信心受挫，指數單日就大跌近 700 點，指數收在 11421.74 點，市值大舉蒸發 2.11 兆元。