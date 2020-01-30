【群益投顧】指數開盤重挫後又連續重跌，跌破11500點大關，12日線、20日線翻黑，支撐看半年線

一、盤勢分析

中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，據大陸國家衛健委公布，大陸最新確診人數超過 7700 人、死亡病例達到 170 例，西藏出則是出現首宗病例，使全大陸各省區無一倖免都出現過病例。盤中香港、日本、韓國等地股市跌幅約在 2% 上下區間，台股開盤重挫近 200 點後盤下震盪來回屢創新低，指數跌破 11500 點大關，收盤大跌 696 點，跌幅 5.75%，收在 11421 點，成交量大增為 2754 億元。

二、盤勢預估

加權指數重挫近 700 點，跌幅接近 6%，台指期則跌幅高達 6.12%，以台股休市期間比較，在全球各主要股市來看跌幅僅次於港股 - 6.6%，其他主要股市則多在 - 2~-3% 上下，但台股一日跌幅即超過各主要市場跌幅，堪稱重災區，匯市也見到資金大筆出走，台幣重挫約 2.5 角，收盤時最低來到 30.26 元，創一個月低點。指數一舉跌破季線直逼 11270 點半年線，且 3 日、12 日、20 日線等短期均線全數翻黑，由於跌勢未止，線型上先看半年線支撐，實質上則仍需觀察疫情發展。

武漢肺炎疫情衝擊國光生 (4142) 股價高掛漲停，成交量高達 6.2 萬張是封關前成交量之 8.5 倍以上，單日成交量亦創歷史新高，國光生主要從事人體疫苗、檢驗試劑的研發、產銷，為國內人體疫苗最大廠商，產品營收比重為：流感疫苗 63%、非流感疫苗 37%。

南六 (6504) 有不織布防疫題材，資金湧入亮漲停燈。口罩大缺貨，康那香 (9919) 據傳訂單已排到 6 月底，跳空漲停。恆大 (1325) 股價漲停，委買張數高達 21 萬張。毛寶 (1732) 連拉 3 根漲停，股價 4 年半高點，委買張數高掛近 10 萬張。

宇峻 (3546) 去年 12 月營收 1 億 2166 萬元，較上月增加 58.77%，較 107 年同月增加 60.54%。累計 108 年 1-12 月營收 11 億 4749 萬元，較 107 年同期增加 1.23%。一樣未受武漢病毒影響反而因在家內時間變長，線上遊戲營收持續受惠。

農曆春節加上新型冠狀病毒使所謂「宅經濟」再度受到矚目，鈊象 (3293) 旗下五大遊戲營運表現都成長，2019 年第四季營收達 16.8 億元，創歷史新高。公司自結去年 12 月 EPS3.44 元，表現亮麗。今年首季營運可望持續受惠旗下休閒遊戲的動能。

三、強勢股

電子：

鈊象 (3293)、宇峻 (3546)、智冠 (5478)、太極 (4934)、英業達 (2356)。

非電：

高端疫苗 (6547)、毛寶 (1732)、恆大 (1325)、國光生 (4142)、日友 (8341)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據