JDI開始生產iPhone SE2用面板 資金也即將到位

《日刊工業新聞》電子版週四 (30 日) 報導，為了即將在 3 月上市的蘋果 (AAPL-US)iPhone SE2 日本經營重建中的中小型面板廠 JDIb(6740-JP) 已展開了 4.7 吋的液晶面板生產。也由於入門款的 iPhone 市場需求龐大，可望為 JDI 帶來活水。

JDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

為了即將在 3 月上市的入門款 iPhone，JDI 主要生產據點的日本千葉縣茂原工廠已經開始展開了面板生產。這款 iPhone 手機是以 2017 年所推出的 iPhone 8 為設計基礎，推測面板大小將為 4.7 吋。

過去在 iPhone 8 上頭所使用的面板就是由 JDI 來供應，因此這回仍交由 JDI 來生產也合情合理。而同在蘋果供應鏈上的南韓 LG Display 則是因為公司經營陷入嚴苛環境，該公司液晶面板業務的縮小或撤退傳聞也時有所聞。也因此推測 iPhone SE2 的面板供應，將有大半是由 JDI 所拿下。

過去蘋果在 2019 年前半，由於當時 iPhone 單價過高之故，導致銷售表現不佳。加上中國景氣放緩，也使得蘋果的業績表現更為難看。因此對蘋果而言，入門款低價 iPhone 也就扮演了今後戰略商品的重要角色。

JDI 目前正考慮把停工中的日本石川縣白山工廠賣給夏普 (6753-JP)。至今為止，白山工廠的定位一直都是蘋果的專屬工廠。而 iPhone SE2 等蘋果產品的銷售動向，應該也會對 JDI 與夏普的談判帶來影響。

根據《日本經濟新聞》週四 (30 日) 報導，JDI 在當天宣布他們與日本「Ichigo Asset Management」即將在 1 月底簽下最後契約，預估資金會在 2、3 月的時候到位。有多名參與協商的相關人士表示，JDI 朝著 1000 億日圓規模的金援目標，正與 Ichigo Asset Management 進行最後調整。預期 Ichigo Asset Management 將先拿出 500 億日圓來承接優先股，並取得 JDI 將近 5 成的議決權。