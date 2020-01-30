〈財報〉科林研發營收獲利優於預期 盤後股價飆漲6.8%

週三 (29 日) 半導體設備廠科林研發 (LRCX-US) 於美股盤後公布 Q2 財報，營收獲利優於市場預期，也符合該公司此前的財測，而展望 Q3 營運前景亦是樂觀，刺激盤後股價聞聲大漲超越 6%。

週三 (29 日) 科林研發下跌 1.15% 以每股 298.22 美元作收，在盤後公布財報後，科林研發股價狂漲 6.8% 至每股 318.50 美元。

科林股價 (圖片: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 25.8 億美元，優於市場預期的 25 億美元，亦超越去年同期 25.2 億美元，前季為 21.7 億美元

淨收入為 5.145 億美元，遜於去年同期的 5.689 億美元

稀釋後 EPS 報 $3.43，遜於每股 3.51 美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 4.01 美元，超越市場預期的 3.85 美元，亦超越去年同期的 3.87 美元，前季為 3.18 美元

營業收入報 7 億美元

毛利率報 45.7%

營業收入佔收入的百分比報 27.1%

自去年 10 月 24 日財報以來，科林研發股價上漲了 13.6%。

Lam Research 總裁兼首席執行長 Tim Archer 表示：「科林 12 月業績強勁，以出色的第四季度結束了 2019 年」，他補充道：「公司正在改善生產晶圓設備的環境，並建立強大產品管道推動未來增長。」

公司在晶圓代工和邏輯晶圓製造設備收入份額不斷增長，搭配新銳的記憶體閃存技術，助於公司擊敗競爭激烈的半導體市場。

本季科林的 Reliant® 機台業務更打破季度營收紀錄，產能提升 30%，科林的 Reliant® 機台可滿足半導體製造商對高效能、最高可預測性和低風險設備的需求，有利公司提高產能。

公司財測與展望:

科林預估下一季度，基於 non-GAAP 的 EPS 落在 4.15 至 4.95 美元區間，營收預估為 26 億至 30 億美元之間。

分析師預計，科林下一季度調整後 EPS 為 3.96 至 3.98 美元區間，銷售額為 25.7 億美元至 26 億美元之間。

科林今年以來股價累計上漲 1.99%，仍不及同期納斯達克 100 指數上漲 3.4%。