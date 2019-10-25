美股盤後 — 3M財報扯道瓊後腿 萬機科林催動費半走高

科技企業邁入財報發布旺季，微軟、PayPal、特斯拉、科林研發等科技股財報亮眼，促使週四 (24 日) 標普、那指和費半等三大指數收漲，然而，3M 財報失利卻讓道瓊指數承壓。

週四 (24 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 5.77 點，或 0.19%，收 3010.29 點。

那斯達克指數上漲 66.00 點，或 0.81%，收 8185.80 點。

美股道瓊指數下跌 28.42 點，或 0.11%，收 26805.53 點。

費城半導體指數上漲 38.93 點，或 2.47%，收 1615.51 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收漲，資訊科技漲幅最大 (1.48%)、公用事業 (0.39%) 與材料 (0.37%) 板塊次之；通訊服務跌幅最高 (0.73%)，其次為醫療保健 (0.60%) 與能源 (0.43%)。(圖片：Finviz)

3M (MMM-US) 第三季銷售未達預期，並宣布下修全年財測，其股價下跌 4.07%，拖累道瓊週四走低。

微軟 (MSFT-US) 雲端運算服務前景超優預期，其股價上漲 1.97% 至每股 139.94 美元。受益於優異的財測，PayPal (PYPL-US) 大漲 8.56%，推助標普與那指兩大指數走揚。

尖牙股集體上揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.16%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.085%；臉書 (FB-US) 上漲 0.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.06%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.12%。

德州儀器財報失利後，萬機科技 (MKSI-US) 與科林研發 (LRCX-US) 接力救援，財報遠優於預期，兩家股價週四分別大漲 15.69% 與 13.90%，催動費半大漲 2.47%。

美光 (MU-US) 上漲 5.46%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.91%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.99%)；AMD (AMD-US) 上漲 1.15%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.27%。

台股 ADR 同步走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.55%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.52%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.56%。

特斯拉獲利令華爾街跌破眼鏡，其股價應聲飆漲逾 17%。(圖片：AFP)

汽車股方面，福特 (F-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 財報兩樣情，福特下修全年財測，其股價重挫 6.62%，特斯拉獲利令華爾街跌破眼鏡，其股價飆漲 17.67%。

金融股漲跌互見。Visa (V-US) 上漲 2.83%；摩根士丹利 (MS-US) 下滑 0.33%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.29%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.072%。

關鍵數據

美國當週 (10/19) 初請失業金萬人 21.2 萬人，前值上修至 21.8 萬人

美國 9 月耐用品訂單月增率終值 -1.1%，預估 -0.6%，前值 0.2%

美國 10 月 Markit 綜合 PMI 為 51.2，前值 51

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 為 51.5，預估 50.3，前值 51.1

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 為 51，前值 50.9

美國 9 月新屋銷售年化總數 70.1 萬戶，預估 71 萬戶，前值 71.3 萬戶

美國 9 月新屋銷售年化月增率 -0.7%，預估 0.4%，前值 7.1%

華爾街分析

華爾街重磅週開跑，標普 500 指數成份股中約有五分之一的企業要公布財報業績。根據 Refinitiv 數據，已公布財報 168 家標普成分股企業中，有超過 80% 獲利超出預期。亞馬遜、英特爾和 Visa 將於盤後發布最新財報。

波士頓 Amundi Pioneer 資產管理公司董事總經理 John Carey 表示：「財報季也反映出經濟脆弱的跡象。總體而言，財報支持經濟放緩的觀點。」

芝加哥 TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「特別是 3M 的結果表明，美中貿易戰持續影響，表明關稅仍然是企業考量如何支出的首要問題。」

TIAA 全球市場總裁 Chris Gaffney 說：「在大多數情況下，前瞻性指導並未像某些人預期的那樣負面。到目前為止，這並不是一個引人注目的財報季，但沒有什麼能真正嚇到投資者，讓他們擔心即將到來的經濟衰退。」