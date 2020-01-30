萬事達卡對疫情有「自然對沖」 因中國跨境交易多為電商

萬事達卡公司 (Mastercard) (MA-US) 在最新財報中表示，即使冠狀病毒疫情仍在持續擴張，消費者的支出仍估計將保持強勁成長。

萬事達卡上季美元總交易量增加了 12%，以當地貨幣計算的跨境交易量成長 16%。

萬事達卡首席執行長 Ajay Banga 在財報電話會議上表示：「在宏觀經濟環境下，消費者支出仍然相對健康，預計這種情況將在 2020 年持續下去。」但是，萬事達卡也正在關注許多經濟和地緣政治，以及新型冠狀病毒疫情。

萬事達卡財務長 Sachin Mehra 認為，目前要談新型冠狀病毒對萬事達卡業績之影響可能為時過早，雖然有部分企業關閉了在中國的店面，少數航空公司重新考慮進出中國的航班，但 Mehra 表示，萬事達卡具有「自然對沖」新型冠狀病毒疫情之能力，因為萬事達卡在中國流入和流出的跨境交易，有相當大的部分是電子商務。

投資銀行 Keefe, Bruyette & Woods 分析師 Sanjay Sakhrani 也認同 Sachin Mehra 之看法，Sanjay Sakhrani 表示：「當然新型冠狀病毒疫情必須受到關注，但讓我們欣慰的是，萬事達卡在中國的大部分交易都是與電子商務有關。」

除了冠狀病毒外，萬事達卡還談到了有關最近的中國第一階段貿易協議，部分市場人士認為，這可能為萬事達卡在中國的舞台打開大門。